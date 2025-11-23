POLÍTICA
Confusão mental e alucinações, aponta boletim médico de Bolsonaro
Ex-presidente informou que a tentativa de abrir a tornozeleira foi para checar se havia uma escuta dentro
Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmam que o ele se “encontra estável no ponto de vista clínico”, neste domingo, 23. Porém, foi relatado pelos mesmos que ele "apresentou quadro de confusão mental e alucinações, possivelmente induzidos pelo uso do medicamento Pregabalina", na última sexta-feira, 21.
As informações foram divulgadas por meio de um comunicado logo após os médicos visitarem o ex-presidente na superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está preso de forma preventiva.
Durante a audiência de custódia, que aconteceu neste domingo, 23, Jair Bolsonaro alegou que teve uma “certa paranoia” entre a última sexta, 21, e sábado, 22. Em sua fala, Bolsonaro alegou que esses pensamentos o levaram a mexer na tornozeleira com um ferro de solda por volta da meia-noite.
Medicamento suspenso
A equipe médica do ex-presidente suspendeu o uso do medicamento Pregabalina por supostamente ter causado as confusões mentais e as alucinações. Os profissionais registram que o medicamento “apresenta importante interação” com as outras medicações utilizadas por Bolsonaro.
