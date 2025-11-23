Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Paranoia e surto: o que Bolsonaro disse na audiência de custódia

Ex-presidente teve a prisão mantida após a audiência

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/11/2025 - 15:01 h
O ex-presidente Jair Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)alegou ter tido “paranoia” durante a noite de sexta-feira, 21, para sábado, 22, que o motivou a tentar romper a tornozeleira eletrônica, que o acompanha desde agosto.

Em audiência de custódia, conduzida pela juíza Luciana Sorrentino, o ex-mandatário afirmou que os medicamentos vêm agindo “de forma inadequada” em seu organismo.

“[...] uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes e que interagiam de forma inadequada; que tem sono picado e não dorme direito”, diz um trecho da ata publicada neste domingo, 23.

A tentativa de violar o equipamento eletrônico foi o estopim para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenasse pela prisão do ex-presidente.

Como Bolsonaro tentou romper a tornozeleira

Para romper o objeto, o ex-presidente confessou ainda no sábado, 22, que utilizou um ferro de soldar, pois, segundo ele, “tem um curso de operação desse tipo de equipamento”.

À magistrada, Bolsonaro afirmou que a ferramenta “estava em sua casa” e descartou a ajuda de terceiros para o ato. De acordo com ele, o ato aconteceu sem ninguém ver.

“[O depoente] afirmou, ainda, que havia rompido anteriormente a cinta em uma ocasião em que precisou realizar uma tomografia”.

Prisão mantida

A juíza Luciana Sorrentino, responsável por conduzir a audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decidiu por manter a prisão preventiva dele neste domingo, 23. A audiência terminou por volta das 12h40.

Na ocasião, o ex-presidente alegou "surto" causado por medicamentos ao falar sobre a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica. Além disso, ele também negou qualquer tentativa de fuga.

Durante o depoimento, o ex-presidente ainda disse que "começou a tomar um dos remédios cerca de quatro dias antes dos fatos que levaram à sua prisão".

