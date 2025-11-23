Ex-ator da Globo gera polêmica ao comparar Bolsonaro a Jesus

Ator comparou a prisão de Bolsonaro à morte de Jesus Cristo - Foto: Reprodução | Instagram, Divulgação

A reação do ex-ator da Globo e da Record, Felipe Folgosi, à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gerou forte repercussão nas redes sociais neste sábado, 22.

O artista publicou um vídeo emocionado, no qual aparece com os olhos marejados, para criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou a prisão após indícios de que o político, em regime de domiciliar, poderia fugir.

“Pessoal, vigília de oração no Brasil é motivo de prisão. Isso deixa clara a perseguição ao cristianismo, como a gente vive num sistema ‘anticristão’”, afirmou Folgosi ao iniciar sua fala.



Em seguida, ele comparou a prisão de Bolsonaro à morte de Jesus Cristo: “Mas é o seguinte: há dois mil anos atrás, prenderam Jesus num julgamento fabricado, sem provas, com acusações falsas. E o inimigo achava que ia vencer, mas ele não sabia que prendendo Jesus, condenando ele à morte, ele estava assinando sua própria derrota, porque Jesus ressuscitou, venceu o mal e hoje ele é vivo.”

Ao encerrar o vídeo, o ator leu um versículo da Bíblia e convocou os seguidores para uma corrente de oração dedicada ao ex-presidente. “Então pessoal, vamos orar, mais do que nunca estão querendo proibir vigília de oração, perseguir a igreja”, concluiu.

Carreira

O ator, cujo nome completo é Luiz Felipe de Andrade Folgosi, nasceu em São Paulo em 18 de maio de 1974 e iniciou sua carreira em 1993, na minissérie Sex Appeal. Ao longo dos anos, interpretou papéis marcantes em produções como Olho no Olho, Explode Coração, Corpo Dourado, Jamais te Esquecerei, Começar de Novo e Os Ricos Também Choram.

Em 2006, assinou com a RecordTV, onde passou por produções como Prova de Amor e ganhou destaque entre 2007 e 2009 com um dos papéis centrais da trilogia Caminhos do Coração, Os Mutantes e Promessas de Amor. Além da atuação, Folgosi também atua como roteirista e autor de histórias em quadrinhos.