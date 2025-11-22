Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RELATO CURIOSO

Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo

Influenciador de 35 anos participou da edição 22 do reality show

João Grassi

Por João Grassi

22/11/2025 - 18:14 h
Eliezer, ex-BBB 22
Eliezer, ex-BBB 22 -

O ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, detalhou em suas redes sociais episódio que ele avaliou como "constrangedor". O influenciador de 35 anos realizou um espermograma, exame também conhecido como análise seminal, que avalia o sêmen do homem para investigar a fertilidade masculina.

Elizer relatou sobre a sensação de ficar em uma recepção com "outros homens esperando a sua vez para entrar numa salinha". Ele chegou a dizer que o momentou causa "pressão psicológica" nos pacientes.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Enquanto você espera, todos sabem o que o cara está fazendo lá dentro e todo mundo sabe o que você vai fazer. Você já entra tenso, porque tem a pressão psicológica que você cria na sua cabeça que, quanto mais rápido, melhor”, comentou.

Leia Também:

Quase R$ 100 mil em vaso: marido se revolta com gasto de ex-BBB
Ex-BBB anuncia que vai excluir Instagram para sempre
Baiana, Maisa, ex-BBB e +: todas as "ficadas" de Memphis Depay

Ele ainda falou que as demais pessoas já conhecem as situações adversas que envolvem o exame. “Os caras esperando sabem que, se você está demorando, é porque não está subindo, aí que demora pra subir mesmo”, indicou.

“E ainda tem que ser no potinho, sem desperdício de material, conforme orientação”, finalizou, aos risos.

  • Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo
    |
  • Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo
    |
  • Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo
    |
Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo

Pai de dois

Casado com a também ex-BBB Viih Tube, Eliezer é pai de duas crianças: Lua e Ravi. O casal de pequenos é fruto justamente do relacionamento com a influenciadora de 25 anos.

Vale lembrar que Eliezer, recentemente, também passou por uma vasectomia. O procedimento cirúrgico de esterilização masculina é feito para impedir a circulação dos espermatozoides

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB eliezer espermograma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eliezer, ex-BBB 22
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Eliezer, ex-BBB 22
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Eliezer, ex-BBB 22
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Eliezer, ex-BBB 22
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x