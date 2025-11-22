Ex-BBB relata episódio "constrangedor" em exame íntimo

Eliezer, ex-BBB 22 - Foto: Reprodução | TV Globo

O ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, detalhou em suas redes sociais episódio que ele avaliou como "constrangedor". O influenciador de 35 anos realizou um espermograma, exame também conhecido como análise seminal, que avalia o sêmen do homem para investigar a fertilidade masculina.

Elizer relatou sobre a sensação de ficar em uma recepção com "outros homens esperando a sua vez para entrar numa salinha". Ele chegou a dizer que o momentou causa "pressão psicológica" nos pacientes.

"Enquanto você espera, todos sabem o que o cara está fazendo lá dentro e todo mundo sabe o que você vai fazer. Você já entra tenso, porque tem a pressão psicológica que você cria na sua cabeça que, quanto mais rápido, melhor”, comentou.

Ele ainda falou que as demais pessoas já conhecem as situações adversas que envolvem o exame. “Os caras esperando sabem que, se você está demorando, é porque não está subindo, aí que demora pra subir mesmo”, indicou.

“E ainda tem que ser no potinho, sem desperdício de material, conforme orientação”, finalizou, aos risos.

| Foto: Reprodução | Instagram

| Foto: João Grassi

| Foto: Reprodução | Instagram

Pai de dois

Casado com a também ex-BBB Viih Tube, Eliezer é pai de duas crianças: Lua e Ravi. O casal de pequenos é fruto justamente do relacionamento com a influenciadora de 25 anos.

Vale lembrar que Eliezer, recentemente, também passou por uma vasectomia. O procedimento cirúrgico de esterilização masculina é feito para impedir a circulação dos espermatozoides