Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'OBRA' CARA

Quase R$ 100 mil em vaso: marido se revolta com gasto de ex-BBB

"É loucura isso", disparou o empresário Thiago Nigro

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

21/11/2025 - 17:58 h
Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi
Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi -

O empresário Thiago Nigro ficou revoltado após descobrir que a esposa, a ex-BBB Maíra Cardi, gastou quase R$ 100 mil em um vaso sanitário que será colocado no banheiro da filha dela com Arthur Aguiar, de sete anos.

Há alguns dias, a influenciadora postou um vídeo mostrando a situação das obras no cômodo e a reação do marido chamou atenção. "Custa caro, ele ficou bravo", disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“É uma menina de 7 anos. Nosso amor da nossa vida, tudo bem. Mas, vai pegar e vai dar uma privada de quase R$ 50 mil que faz massagem, toca música? Pelo amor de Deus. É loucura isso”, reclamou ele antes de saber o valor exato da peça.

Leia Também:

Maíra Cardi surpreende web com salário milionário para babá da filha
Bebê de milhões: nasce filha de Maíra Cardi com Thiago Nigro
Maíra Cardi promete ‘desmembrar’ marido caso seja traída

Foi aí que Maíra revelou o real preço do vaso: R$ 80 mil. O item faz massagem, dá descarga sozinha, tem sistema de limpeza com água quente e secagem, assento aquecido e luz ultravioleta. "Ele ficou muito bravo com essa privada por conta do preço", revelou a ex-BBB.

Maíra anunciou que vai excluir Instagram para sempre

Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao revelar que vai excluir permanentemente seu perfil do Instagram. A ex-BBB publicou uma série de stories na conta, nesta segunda-feira, 17, e explicou o que motivou a decisão repentina de abandonar a rede social.

“Tenho uma novidade que vocês não vão gostar muito, mas vou contar pra vocês. Sou muito grata a todo o tempo que a gente passou juntos, tudo o que aconteceu, onde eu cheguei graças a vocês, mas ontem eu estava conversando com o meu marido que a gente vai excluir minha conta do Instagram para sempre”, disse ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebridades famosos luxo maira cardi Thiago Nigro vaso sanitário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x