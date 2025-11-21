Quase R$ 100 mil em vaso: marido se revolta com gasto de ex-BBB

Empresário Thiago Nigro e influenciadora Maíra Cardi - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O empresário Thiago Nigro ficou revoltado após descobrir que a esposa, a ex-BBB Maíra Cardi, gastou quase R$ 100 mil em um vaso sanitário que será colocado no banheiro da filha dela com Arthur Aguiar, de sete anos.

Há alguns dias, a influenciadora postou um vídeo mostrando a situação das obras no cômodo e a reação do marido chamou atenção. "Custa caro, ele ficou bravo", disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É uma menina de 7 anos. Nosso amor da nossa vida, tudo bem. Mas, vai pegar e vai dar uma privada de quase R$ 50 mil que faz massagem, toca música? Pelo amor de Deus. É loucura isso”, reclamou ele antes de saber o valor exato da peça.

Foi aí que Maíra revelou o real preço do vaso: R$ 80 mil. O item faz massagem, dá descarga sozinha, tem sistema de limpeza com água quente e secagem, assento aquecido e luz ultravioleta. "Ele ficou muito bravo com essa privada por conta do preço", revelou a ex-BBB.

Maíra anunciou que vai excluir Instagram para sempre

Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao revelar que vai excluir permanentemente seu perfil do Instagram. A ex-BBB publicou uma série de stories na conta, nesta segunda-feira, 17, e explicou o que motivou a decisão repentina de abandonar a rede social.

“Tenho uma novidade que vocês não vão gostar muito, mas vou contar pra vocês. Sou muito grata a todo o tempo que a gente passou juntos, tudo o que aconteceu, onde eu cheguei graças a vocês, mas ontem eu estava conversando com o meu marido que a gente vai excluir minha conta do Instagram para sempre”, disse ela.