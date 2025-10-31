Maíra Cardi surpreende web com salário milionário para babá da filha

Maira Cardi e marido - Foto: Repridução| Instagram

Maíra Cardi deu à luz sua terceira filha, Eloá, neste último domingo,26. No entanto, a influenciadora chocou os internautas ao revelar o salário da babá da caçula: nada menos que R$ 1 milhão.



Em um vídeo que circula nas redes sociais, Maíra contou: “Eu fiquei em choque! Sabe quanto vai receber o cuidador da Eloáh por mês? R$ 1 milhão. O salário da babá da Eloáh vai ser R$ 1 milhão, R$ 250 mil por semana.”

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No entanto, logo em seguida, Maíra esclareceu que estava se referindo ao marido, Tiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”.

“Obviamente, é o sonho de qualquer pessoa poder chegar numa fase da vida em que possa curtir os filhos, a maternidade, sem precisar pensar em trabalho”, explicou.

Segundo ela, os investimentos de Tiago são o suficiente para que ele viva apenas dos rendimentos, que chegam a cerca de R$ 1 milhão por mês. “Os rendimentos que o Tiago tem, da forma como investe o dinheiro, estão rendendo exatamente isso, pra ele ficar em casa, coçando e cuidando do neném”, brincou a influenciadora.

Após o nascimento, a pequena Eloáh apresentou complicações e precisou ficar 12 horas na UTI, mas já recebeu alta. “Ela nasceu guerreira, com os olhos e braços voltados para o céu, como quem diz: ‘Minha vida é Tua, meu Deus!’”, relatou Maíra, emocionada.

“Ela veio direto para os meus braços, roxinha e sem respirar. Depois, oxigênio, UTI e alimentação por sonda até hoje. Mas eu tive a serenidade e a calma de quem conhece as promessas de Deus”, completou.