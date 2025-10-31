FAMOSOS
Maíra Cardi surpreende web com salário milionário para babá da filha
Relato da influenciadora bombou nas redes sociais
Maíra Cardi deu à luz sua terceira filha, Eloá, neste último domingo,26. No entanto, a influenciadora chocou os internautas ao revelar o salário da babá da caçula: nada menos que R$ 1 milhão.
Em um vídeo que circula nas redes sociais, Maíra contou: “Eu fiquei em choque! Sabe quanto vai receber o cuidador da Eloáh por mês? R$ 1 milhão. O salário da babá da Eloáh vai ser R$ 1 milhão, R$ 250 mil por semana.”
No entanto, logo em seguida, Maíra esclareceu que estava se referindo ao marido, Tiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”.
“Obviamente, é o sonho de qualquer pessoa poder chegar numa fase da vida em que possa curtir os filhos, a maternidade, sem precisar pensar em trabalho”, explicou.
Segundo ela, os investimentos de Tiago são o suficiente para que ele viva apenas dos rendimentos, que chegam a cerca de R$ 1 milhão por mês. “Os rendimentos que o Tiago tem, da forma como investe o dinheiro, estão rendendo exatamente isso, pra ele ficar em casa, coçando e cuidando do neném”, brincou a influenciadora.
Após o nascimento, a pequena Eloáh apresentou complicações e precisou ficar 12 horas na UTI, mas já recebeu alta. “Ela nasceu guerreira, com os olhos e braços voltados para o céu, como quem diz: ‘Minha vida é Tua, meu Deus!’”, relatou Maíra, emocionada.
“Ela veio direto para os meus braços, roxinha e sem respirar. Depois, oxigênio, UTI e alimentação por sonda até hoje. Mas eu tive a serenidade e a calma de quem conhece as promessas de Deus”, completou.
