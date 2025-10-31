Justiça toma decisão extrema em meio à disputa de Zé Felipe e Virginia

Separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua rendendo desdobramentos na Justiça - Foto: Reprodução | Instagram

A separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca, oficializada em maio de 2025, continua rendendo desdobramentos na Justiça. O cantor acionou a ex-esposa com uma série de pedidos judiciais envolvendo a divisão de bens e o bloqueio de valores milionários, mas parte das solicitações já foi indeferida pelo tribunal.

De acordo com informações do portal LeoDias, Zé Felipe entrou com a ação no dia 24 de julho, na 6ª Vara da Família de Goiânia, pedindo a investigação detalhada do patrimônio da influenciadora e o bloqueio de R$ 100 milhões.

O processo, avaliado em cerca de R$ 200 milhões, tinha como objetivo garantir que metade do valor fosse repassada ao cantor.



Fontes próximas ao caso afirmam que a Justiça negou o pedido de bloqueio de bens e de acesso aos extratos bancários de Virginia. O filho de Leonardo alegava que, ao longo dos cinco anos de casamento, não participou da administração de parte dos bens adquiridos pela ex-esposa, o que teria levantado dúvidas sobre valores não declarados e possíveis transferências de recursos para o exterior.

Casados sob o regime de comunhão parcial de bens, o ex-casal deixou a divisão patrimonial fora do acordo inicial de divórcio, que tratou apenas da guarda dos três filhos e da pensão alimentícia.

Agora, o tribunal segue analisando como será feita a partilha dos bens adquiridos durante a união, em um processo separado que promete novos capítulos.