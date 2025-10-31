Influenciador baleado no Rio de Janeiro desabafa: "Dias assustadores"

Vittor Fernando e Gabriel Quentes - Foto: Reprodução| Instagram

Após ser baleado em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro, o influenciador Vittor Fernando quebrou o silêncio nesta sexta-feira,31,e falou pela primeira vez sobre o ocorrido. O ataque aconteceu enquanto ele estava acompanhado do ator Gabriel Quentes quefoi atingido com mais de 13 tiros no peito.

Durante o período de recuperação, o influenciador apareceu nas redes sociais compartilhando imagens do hospital e fez um desabafo emocionante que comoveu os fãs.

“Nunca vivi dias tão assustadores… Eu vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço”, começou Vittor.

Ele afirmou ainda que estar vivo é um verdadeiro milagre: “O que eu e Gabriel fizemos pra merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro, carro esse que foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então pensa, poderia ter sido muito pior, né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje, com a notícia de que vou sair da UTI, definitivamente acredito!”.

Encerrando o relato, o influenciador refletiu sobre a violência e agradeceu o apoio recebido.

“Passamos por momentos horríveis e inimagináveis, mas estamos fora de risco já, nos recuperando dia após dia… e fica uma pergunta na minha cabeça: até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e pelas energias positivas. Tive que gastar cinco das minhas sete vidas, mas já já tô de volta!”, concluiu.