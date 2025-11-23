Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Ana Castela rompe o silêncio após ataque de amiga a Virginia Fonseca

Amiga da boiadeira fez uma crítica ácida contra a influenciadora

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 9:46 h
Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga
Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga -

Um comentário feito por uma amiga de Ana Castela vem rendendo assunto nas redes sociais. Isso porque a fala é uma crítica ácida para Virginia Fonseca. Diante disso, a boiadeira decidiu se pronunciar nesse sábado, 22.

A sertaneja foi envolvida na polêmica depois que Ana Luiza Sanches criticou um vídeo em que a influenciadora, ex-mulher de Zé Felipe, aparece dançando funk. “3 filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”, disse Ana Luiza no post. A frase que rapidamente gerou repercussão e levou o nome da Boiadeira a ser envolvido na discussão.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela
A pergunta inusitada da filha de Virginia e Zé Felipe sobre Ana Castela
Ana Castela e Zé Felipe são detonados pelo pai da cantora: “Melação”

Diante da polêmica, a equipe de Ana divulgou um comunicado pedindo que seu nome não fosse associado ao comentário. “Nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados ao nome da Ana”, inicia a nota oficial.

O texto afirma que a cantora não se identifica com posicionamentos ofensivos. “Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas”, seguiu.

Além disso, a publicação reforça ainda o comportamento profissional da artista. “A artista sempre prezou pelo respeito e profissionalismo, e qualquer opinião externa, mesmo que venha de alguém próximo, não representa o posicionamento dela. Pedimos que não direcionem essa narrativa a Ana. Ela segue focada em seu trabalho, na música e nos fãs que caminham com ela todos os dias”, finaliza.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Castela Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

x