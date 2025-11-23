Ana Castela rompe o silêncio após ataque de amiga a Virginia Fonseca

Ana Castela foi envolvida na polêmica após o comentário da amiga - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um comentário feito por uma amiga de Ana Castela vem rendendo assunto nas redes sociais. Isso porque a fala é uma crítica ácida para Virginia Fonseca. Diante disso, a boiadeira decidiu se pronunciar nesse sábado, 22.

A sertaneja foi envolvida na polêmica depois que Ana Luiza Sanches criticou um vídeo em que a influenciadora, ex-mulher de Zé Felipe, aparece dançando funk. “3 filhos nas costas e sujeita a esse papelão com um vídeo baixo desses”, disse Ana Luiza no post. A frase que rapidamente gerou repercussão e levou o nome da Boiadeira a ser envolvido na discussão.

Diante da polêmica, a equipe de Ana divulgou um comunicado pedindo que seu nome não fosse associado ao comentário. “Nos últimos dias, alguns comentários feitos por terceiros nas redes sociais acabaram sendo associados ao nome da Ana”, inicia a nota oficial.

O texto afirma que a cantora não se identifica com posicionamentos ofensivos. “Queremos reforçar que a Ana Castela não tem qualquer relação com essa situação e não compactua com nenhum tipo de ataque, julgamento ou comentário negativo envolvendo outras pessoas”, seguiu.

Além disso, a publicação reforça ainda o comportamento profissional da artista. “A artista sempre prezou pelo respeito e profissionalismo, e qualquer opinião externa, mesmo que venha de alguém próximo, não representa o posicionamento dela. Pedimos que não direcionem essa narrativa a Ana. Ela segue focada em seu trabalho, na música e nos fãs que caminham com ela todos os dias”, finaliza.