Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela estão namorando - Foto: Reprodução | Instagram

A presença de Zé Felipe na festa de aniversário de sua namorada, a cantora Ana Castela, está dando o que falar nas redes sociais. Após o cantor ser proibido de beber mais pela sogra, ele foi acusado de posar em clima íntimo com outra mulher.

Em um vídeo, que viralizou na rede social X, o antigo Twitter, um homem apontado como o artista aparece acariciando a mão de uma moça loira, enquanto conversa com ela. A moça também estava acompanhada do namorado, que pareceu não se incomodar com a atitude.

Apesar da ação ter parecido inofensiva, alguns internautas criticaram a suposta postura do sertanejo em acariciar outra com a amada no evento. “O Zé Felipe acariciando a mão de uma mulher no mesmo ambiente que a namorada, rs. será que esse vídeo vai ter o mesmo impacto do vídeo da Virginia dançando em uma roda de samba com os amigos e amigas”, disparou uma.

Já outros usuários da rede social saíram em defesa de Zé Felipe. “O marido ou namorado da mulher tá do lado gente. A vergonha alheia de vocês é loucura”, escreveu um. “A Ana está procurando o anel dela. A moça é parente dela, kkkkkk que ridícula comparação”, reforçou outra.

Pronunciamento

Ciente do burburinho em torno do caso, a assessoria do cantor se manifestou e informou a coluena de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que o rapaz que aparece na gravação não é ele.