HOME > ENTRETENIMENTO
ROMPEU O SILÊNCIO

Oruam debocha de Bolsonaro após ex-presidente ser preso pela PF

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

22/11/2025 - 16:51 h
Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo trocaram farpas nas redes sociais
Oruam e a vereadora Amanda Vettorazzo trocaram farpas nas redes sociais

O rapper Oruam rompeu o silêncio e comentou sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã deste sábado, 22. O artista falou sobre o assunto em uma publicação no X (antigo Twitter).

“Que ironia do destino, Bolsonaro foi preso”, escreveu Oruam, que completou a publicação com vários emojis de risada.

Veja:

Vídeo de ator da Globo comemorando prisão de Bolsonaro gera polêmica
Trump surpreende ao descobrir prisão de Bolsonaro
Nikolas Ferreira condena Moraes e faz promessa a Bolsonaro após prisão

O ex-presidente do Brasil foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) nesta manhã, em Brasília, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Prisão de Oruam

Após ficar detido por mais de dois meses na Penitenciária Serrano Neves, localizada em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, Oruam foi solto no final de setembro.

Filho do traficante Marcinho VP, ele foi liberado para prisão domiciliar pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Joel Ilan Paciornik, que considerou insuficiente a fundamentação do pedido para custódia cautelar, incapaz de sustentar a medida.

