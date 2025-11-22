Vídeo de ator da Globo comemorando prisão de Bolsonaro gera polêmica

José de Abreu publicou um vídeo em que aparece abrindo uma champanhe para marcar o momento - Foto: Reprodução | Instagram

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes e cumprida pela Polícia Federal na manhã deste sábado, 22, gerou reação imediata do ator José de Abreu, que voltou a usar as redes sociais para comemorar a decisão.

O ex-presidente, que cumpria prisão domiciliar, foi levado para a Superintendência Regional da PF, no Setor Policial Sul, em Brasília, após o ministro avaliar risco de fuga.

No Instagram, José de Abreu publicou um vídeo em que aparece abrindo uma champanhe para marcar o momento. Na legenda, escreveu: “Um genocida sendo preso não tem preço”. A comemoração tomou conta também de outras plataformas.



O ator já havia se manifestado mais cedo, logo após a determinação da prisão, celebrando a decisão. “Genocida”, sacramentou o artista nas redes ao comentar a ordem de Moraes.

No X (antigo Twitter), ele ampliou as críticas e mencionou a família de Jair Bolsonaro, chamando-os de “toscos”. “Quebrar a tornozeleira foi um truque para verificar em quanto tempo a PF reagiria. São toscos”, ressaltou.

Prisão

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada neste sábado, 22, pelo ministro Alexandre de Moraes, teve como ponto central a suspeita de tentativa de fuga para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, um fator considerado decisivo pela investigação.

Moraes ressaltou que a curta distância entre a residência oficial do ex-presidente e o Setor de Embaixadas Sul ampliava o risco de evasão, sobretudo após a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica registrada poucas horas antes da detenção.