Gustavo Mioto desabafa no palco e público vê indireta a Ana Castela
Cantor viraliza nas redes sociais após comentário sobre relacionamentos durante show
Por Beatriz Santos
Gustavo Mioto se tornou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, após compartilhar um vídeo em seu perfil no Instagram em que desabafa sobre ser apontado como o “chato” de um relacionamento.
O comentário, feito durante um show, foi interpretado por fãs como uma possível indireta à ex-namorada Ana Castela.
“Alguém aqui já foi o chato de alguém? Não? Vou explicar! Às vezes o chato de uma relação é quem espera, cobra e torce pelo mínimo, e a gente acaba cobrando demais e a pessoa acha isso chato”, iniciou Mioto, durante a introdução de uma de suas canções, deixando o público atento ao que viria a seguir.
O cantor aproveitou o momento para aconselhar aqueles que se identificam com a situação: “Então, nesse momento, eu queria dizer para você que já foi o chato de alguém, que essa pessoa que te chama de chato também vai ter a oportunidade de ser chato um dia. Todo mundo tem a chance de ser chato, cobrar o mínimo e não receber.”
Em seguida, anunciou a música que viria: “A próxima música explica muito sobre isso e conta que você nunca deve parar de observar um pedido de socorro escondido”, finalizou.
Viralização e repercussão
A gravação rapidamente viralizou e gerou interpretações de alguns internautas como uma possível indireta à ex-namorada. Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas, enquanto hoje Ana namora Zé Felipe.
“Só sabe ficar de indireta. Quem aguenta? Até para falar dá sono”, escreveu um fã no X (antigo Twitter). “Ele tentando divulgar a música nova através de indiretas, te contar, viu”, criticou outro internauta.
Histórico do relacionamento
O namoro entre Ana Castela e Gustavo Mioto começou em dezembro de 2022, nos bastidores do TVZ, do Multishow, e foi oficializado em junho de 2023. A relação passou por diversas interrupções: o primeiro término ocorreu em setembro de 2023, seguido de uma reconciliação em outubro.
Em janeiro de 2024, eles terminaram novamente, voltaram a se relacionar em maio e anunciaram o fim definitivo em dezembro do mesmo ano.
Veja o vídeo:
