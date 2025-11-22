Gustavo Mioto desabafa no palco e público vê indireta a Ana Castela

Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas - Foto: Reprodução | Redes sociais

Gustavo Mioto se tornou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, após compartilhar um vídeo em seu perfil no Instagram em que desabafa sobre ser apontado como o “chato” de um relacionamento.

O comentário, feito durante um show, foi interpretado por fãs como uma possível indireta à ex-namorada Ana Castela.

“Alguém aqui já foi o chato de alguém? Não? Vou explicar! Às vezes o chato de uma relação é quem espera, cobra e torce pelo mínimo, e a gente acaba cobrando demais e a pessoa acha isso chato”, iniciou Mioto, durante a introdução de uma de suas canções, deixando o público atento ao que viria a seguir.



O cantor aproveitou o momento para aconselhar aqueles que se identificam com a situação: “Então, nesse momento, eu queria dizer para você que já foi o chato de alguém, que essa pessoa que te chama de chato também vai ter a oportunidade de ser chato um dia. Todo mundo tem a chance de ser chato, cobrar o mínimo e não receber.”

Em seguida, anunciou a música que viria: “A próxima música explica muito sobre isso e conta que você nunca deve parar de observar um pedido de socorro escondido”, finalizou.

Viralização e repercussão

A gravação rapidamente viralizou e gerou interpretações de alguns internautas como uma possível indireta à ex-namorada. Vale lembrar que Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas, enquanto hoje Ana namora Zé Felipe.

“Só sabe ficar de indireta. Quem aguenta? Até para falar dá sono”, escreveu um fã no X (antigo Twitter). “Ele tentando divulgar a música nova através de indiretas, te contar, viu”, criticou outro internauta.

Histórico do relacionamento

O namoro entre Ana Castela e Gustavo Mioto começou em dezembro de 2022, nos bastidores do TVZ, do Multishow, e foi oficializado em junho de 2023. A relação passou por diversas interrupções: o primeiro término ocorreu em setembro de 2023, seguido de uma reconciliação em outubro.

Em janeiro de 2024, eles terminaram novamente, voltaram a se relacionar em maio e anunciaram o fim definitivo em dezembro do mesmo ano.

Veja o vídeo: