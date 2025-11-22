Saulo desabafa sobre luto após perder a mãe: "Dá uma tristeza"

Saulo Fernandes descreveu como tem vivido durante o luto - Foto: Denisse Salazar | AG. A TARDE

O cantor Saulo Fernandes abriu o coração sobre o período de luto que enfrenta desde a morte de sua mãe, Estela Fernandes, aos 77 anos, em 12 de outubro.

Em entrevista concedida antes de sua apresentação no Folianópolis, na sexta-feira, 21, o artista baiano descreveu como tem vivido entre momentos de plenitude no palco e um forte vazio quando as luzes se apagam.

“Eu tenho dito que eu estou nadado no vazio. Tem momentos em que me sinto muito feliz, tô cantando. E, quando a música acaba, dá uma tristeza, volto a nadar no vazio”, afirmou ao Splash, do UOL. O cantor explicou que a música se tornou, ao longo da vida, seu maior ponto de apoio, especialmente agora.



“A música sempre me salvou, desde que eu sou um cara tímido e sou? e tenho uma autoestima muito baixa. E comecei a cantar desde 13 anos de idade, profissionalmente. Então, desde lá que a música me salva", disse.

"Eu tenho ela como companheira: minha mãe, minha irmã? tudo o que for muito significativo, a música é para mim. Então, não há vazio quando eu tô cantando. Mas, quando eu desço, eu confesso que eu tô na montanha-russa”, completou.

Estela Fernandes, além de mãe de Saulo, deixou outros quatro filhos e 14 netos. Ela é irmã de uma professora da rede municipal e do cantor Bosco Fernandes, que também já atuou como diretor de Cultura de Barreiras. Nos últimos anos, mantinha residência em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).