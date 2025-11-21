Morte encomendada? Influenciador rompe o silêncio após ser baleado

Vittor Fernando comentou sobre "teorias da conspiração" a respeito do ataque a tiros - Foto: Reprodução | Redes Sociais

De cadeira de rodas, o influenciador Vittor Fernando apareceu em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram na quinta-feira, 20, e descreveu o que aconteceu no dia em que foi baleado em uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Vittor negou as teorias sobre o ataque a tiros que têm repercutido nas redes sociais, como a de que sua morte teria sido encomendada. Segundo ele, “o que aconteceu comigo não foi um caso específico, não foi uma morte encomendada, não foi alguém que me perseguiu”.

O influenciador negou também que tenha sido atacado em razão da fantasia que usou no Halloween. Dias antes, Vittor se fantasiou de Fofão para uma festa de Halloween e revelou que a família do criador do personagem havia ameaçado processá-lo.

Não tem nada a ver com o Halloween, inclusive eu gostaria que vocês parassem de ficar indo em cima dessas pessoas. Não tem a ver, e seria muito injusto da minha parte não falar nada sobre isso e deixar as pessoas achando que pode ter a ver. Eu sei que parece até engraçado, mas tem gente que realmente acha que isso teve a ver. Vittor Fernando - influenciador

“O que aconteceu comigo foi só mais um caso de você entrar numa rua errada no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado, mas eu acredito que no Rio de Janeiro isso acontece mais. [...] Você entra numa rua errada e simplesmente tem o seu carro baleado porque você tava entrando num lugar que você não conhece e as pessoas dali não conhecem o seu carro, não conhecem você e simplesmente atiram. Eu sei que parece loucura, mas é real”, relatou o famoso.

Além disso, Vittor disse que ele e o namorado, o ator Gabriel Fuentes, viram uma mira a laser dentro do carro quando pararam para comer. "A gente encostou o carro pra comer e viu essa mira. [...] A gente demorou até pra assimilar o que era aquele laser que tava dentro do nosso carro. A gente achou que poderia ser uma criança, que poderia ser inúmeras coisas, mas nunca a gente imaginou que seria uma arma”, revelou.

O carro foi alvejado com tiros no momento em que eles tentaram sair do local. “A gente ouviu o chapisco de tiro no carro. [...] A gente não conseguiu enxergar, e ouviu o chapisco no carro, porque era uma arma silenciosa. Não foi aquele estouro que acorda a vizinhança”, detalhou.

Nisso que a gente tentou escapar, uma das balas acertou o pneu do carro. Era uma rua de morro. A gente foi acelerando, acelerando, e caiu numa rua sem saída, porque a gente acabou entrando mais nessa cidade, nessa vila, não sei muito, a gente não sabe onde a gente tava. [...] Tava muito escuro, era perto de um matagal. Vittor Fernando - influenciador

No momento do ataque, Gabriel foi atingido com um tiro no bíceps, enquanto Vittor foi acertado no ombro e na perna. “Eu vi que não tinha sido um ferimento leve, tinha sido um ferimento grave. [...] Eu estava com muita dor e eu tava ficando com o corpo meio gelado”, relembrou.

Depois disso, eles conseguiram socorro em uma parada na estrada e foram levados a um hospital. Vittor relatou que tinha uma fratura exposta na perna e um estilhaço de bala dentro do coração e passou por cirurgias ortopédicas e cardíacas de emergência.

“Os médicos dizem que foi um milagre esse estilhaço ter chegado no meu coração sem ter rasgado nada, eu não ter tido uma hemorragia interna e ter ido com Deus”, contou.

Recuperação

Vittor está se recuperando das cirurgias com fisioterapia. Ele ainda não pode fazer força com as pernas ou com o tórax em razão das cirurgias delicadas pelas quais passou.

O influenciador afirmou ter tido “uma sorte dentro do azar”. “Eu poderia ter sobrevivido com muitas sequelas, eu poderia não ter sobrevivido. Enfim, mil coisas piores poderiam ter acontecido. O carro levou mais de 13 tiros, se não me engano, e deu perda total. A gente tá sem carro, mas o que importa é a vida, a saúde e a minha recuperação”, complementou.

Para concluir o pronunciamento, Vittor Fernando pediu para os seguidores pararem de criar “teorias de conspiração” sobre o caso. “Parem de criar caraminholas de teorias da conspiração”, finalizou.

Assista ao pronunciamento completo: