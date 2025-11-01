13 tiros: influenciador sai da UTI após bala estilhaçar e parar no coração

Influenciador e o namorado foram alvos de uma de uma tentativa de homicídio - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os influenciadores e atores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes passaram por momentos de terror no último dia 24 no Rio de Janeiro. Os dois foram alvo de uma tentativa de homicídio, segundo a polícia, em um atentado com mais de 13 tiros.

Vittor recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira, 31, e manifestou pela primeira vez sobre o assunto.

“Nunca vivi dias tão assustadores... Vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou, juntamente com a dor de ver o Gabriel sangrando com um tiro no braço…”, iniciou o rapaz em uma publicação nas redes sociais.

“O que eu e Gabriel fizemos para merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro, carro esse que foi baleado com mais de 13 tiros, dando perda total. Então, pensa, poderia ter sido muito pior, né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje, com a notícia de que vou sair da UTI, definitivamente, eu acredito!”, seguiu o ator.

“O que quero dizer é que passamos por momentos horríveis e inimagináveis, mas estamos fora de risco já, nos recuperando, dia após dia... E fica uma pergunta na minha cabeça: até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim? Obrigado pelas orações e energias positivas. Tive que gastar 5 das minhas 7 vidas, mas já, já estou de volta”, finalizou.

Relembre o caso

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), confirmou à Quem que os artistas foram vítimas de uma tentativa de homicídio. “Dois homens, de 30 e 31 anos, foram vítimas de uma tentativa de homicídio na madrugada de sexta-feira, 24, na Rua das Laranjeiras, bairro Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas pararam em um posto de combustíveis para lanchar quando um homem não identificado se aproximou e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo em que estavam”, disse o órgão.

“Em seguida, o agressor reapareceu em uma rua próxima e voltou a atirar. Um dos homens foi atingido de raspão e o outro teve um ferimento na perna. Mesmo com o carro danificado, as vítimas conseguiram dirigir até o posto, na Via Dutra, onde pediram socorro a populares. Policiais rodoviários federais e militares foram acionados e encaminharam os feridos ao Pronto-Socorro municipal. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Queluz, que requisitou perícia”, completou.

O atentado ocorreu quando eles voltavam do Rio de Janeiro para São Paulo, onde moram. Vittor e Gabriel assumiram o namoro no começo do ano. Enquanto o primeiro é um dos maiores TikTokers do país, o segundo é conhecido por ter sido galã em ‘Malhação’, da TV Globo.

A última aparição pública do casal foi em um baile de Halloween, no dia 18 de outubro, em São Paulo. Antes, eles foram fotografados no desfile de Normando, durante a SPFW.