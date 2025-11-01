Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente

Helena, de um ano e três meses, se machucou e precisou passar por um procedimento cirúrgico

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 8:22 h
FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente
FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente -

A filha de Neymar, Helena, fruto de um relacionamento com a influenciadora digital Amanda Kimberlly, precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente em casa nesta sexta, 30. A garotinha prendeu o dedo em uma porta e precisou de atendimento médico.

Amanda relatou em suas redes sociais que Helena, de um ano e três meses, precisou ser levada ao hospital e passar por um procedimento cirúrgico para tratar do ferimento. Apesar do susto, ela se recupera bem.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor”, contou a influenciadora.

Leia Também:

Maíra Cardi surpreende web com salário milionário para babá da filha
Influenciador baleado no Rio de Janeiro desabafa: "Dias assustadores"
Justiça toma decisão extrema em meio à disputa de Zé Felipe e Virginia
Yuri Lima se aposentou por causa de Iza? Jogador esclarece boatos

Amanda ainda continuou com o desabafo dizendo. “No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão”, escreveu.

Neymar ainda é pai de outros três filhos:

  • Davi Lucca, o mais velho, de 14 anos de idade, fruto de um relacionamento com Carol Dantas;
  • Mavie de dois anos de idade e Mel, de três meses de idade, ambas frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Amanda Kimberlly Helena neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x