Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente

FIlha de Neymar precisa de cirurgia após acidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A filha de Neymar, Helena, fruto de um relacionamento com a influenciadora digital Amanda Kimberlly, precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente em casa nesta sexta, 30. A garotinha prendeu o dedo em uma porta e precisou de atendimento médico.

Amanda relatou em suas redes sociais que Helena, de um ano e três meses, precisou ser levada ao hospital e passar por um procedimento cirúrgico para tratar do ferimento. Apesar do susto, ela se recupera bem.

“Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor”, contou a influenciadora.

Amanda ainda continuou com o desabafo dizendo. “No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão”, escreveu.

Neymar ainda é pai de outros três filhos: