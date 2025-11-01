ENTRETENIMENTO
Filha de Neymar passa por cirurgia de emergência após acidente
Helena, de um ano e três meses, se machucou e precisou passar por um procedimento cirúrgico
A filha de Neymar, Helena, fruto de um relacionamento com a influenciadora digital Amanda Kimberlly, precisou passar por uma cirurgia após sofrer um acidente em casa nesta sexta, 30. A garotinha prendeu o dedo em uma porta e precisou de atendimento médico.
Amanda relatou em suas redes sociais que Helena, de um ano e três meses, precisou ser levada ao hospital e passar por um procedimento cirúrgico para tratar do ferimento. Apesar do susto, ela se recupera bem.
“Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor”, contou a influenciadora.
Amanda ainda continuou com o desabafo dizendo. “No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão”, escreveu.
Neymar ainda é pai de outros três filhos:
- Davi Lucca, o mais velho, de 14 anos de idade, fruto de um relacionamento com Carol Dantas;
- Mavie de dois anos de idade e Mel, de três meses de idade, ambas frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi.
