Bolsonaro alega "surto" e nega tentativa de fuga; prisão foi mantida

A juíza Luciana Sorrentino, responsável por conduzir a audiência de custódia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decidiu por manter a prisão preventiva dele neste domingo, 23. A audiência terminou por volta das 12h40.

Na ocasião, o ex-presidente alegou "surto" causado por medicamentos ao falar sobre a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica. Além disso, ele também negou qualquer tentativa de fuga.

Durante o depoimento, o ex-presidente ainda disse que "começou a tomar um dos remédios cerca de quatro dias antes dos fatos que levaram à sua prisão".

As declarações do ex-mandatário constam na ata da audiência. "Depoente [Bolsonaro] afirmou que estava em alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa", diz um trecho da ata, protocolada pela magistrada.

Com o resultado, o ex-presidente segue preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Neste domigo, 23, ele poderá receber visita da mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão acatada ao pedido da defesa.

O que é uma audiência de custódia?

A audiência de custódia é o rito legal de uma prisão. O processo serve para que um juiz verifique se a prisão foi realizada dentro da legalidade e se houve respeito aos direitos fundamentais do detido.

Próximo passo

A manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgada pela Primeira Turma do STF, na manhã da próxima segunda-feira, 24, a partir das 8h, em sessão virtual.

O julgamento segue até às 20h, Na oportunidade, caberá aos magistrados decidir se mantêm ou revogam a custódia.

Devem votar os seguintes ministros:

Flávio Dino, presidente do colegiado;

Cármen Lúcia;

Cristiano Zanin.

O ministro Alexandre de Moraes não vota, porque foi ele quem ordenou a prisão.