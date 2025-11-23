Moraes toma decisão que beneficia Michelle, mas veta filhos de Bolsonaro

Michelle Bolsonaro e seu marido, Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Sergio Lima | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recuou e voltou atrás sobre a decisão de não permitir visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso preventivamente devido ao risco de fuga.

O magistrado concedeu na manhã deste domingo, 23, a entrada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde o político está custodiado desde sábado, 22.

A mulher de Bolsonaro poderá visitá-lo entre 15h e 17h, conforme a ordem de Moraes, que acatou o pedido da defesa do ex-presidente.

Moraes exige cadastro para visita de filhos

Já os filhos do ex-presidente não têm autorização para visitá-lo. Isso porque, segundo Moraes, a defesa “não indicou quais os filhos do réu que pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento”.

O magistrado diz ainda que aguarda o cadastramento com os nomes dos herdeiros para autorizar as visitas, segundo descreve o documento que o Portal A TARDE teve acesso.

"Intimem-se os advogados regularmente constituídos", concluiu a decisão, que também tem ciência da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Quem são os filhos de Bolsonaro

Ao todo, o ex-presidente tem cinco filhos, são eles: