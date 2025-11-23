DECISÃO
Moraes toma decisão que beneficia Michelle, mas veta filhos de Bolsonaro
Decisão do magistrado atende ao pedido da defesa do ex-presidente
Por Gabriela Araújo
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recuou e voltou atrás sobre a decisão de não permitir visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso preventivamente devido ao risco de fuga.
O magistrado concedeu na manhã deste domingo, 23, a entrada da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde o político está custodiado desde sábado, 22.
A mulher de Bolsonaro poderá visitá-lo entre 15h e 17h, conforme a ordem de Moraes, que acatou o pedido da defesa do ex-presidente.
Moraes exige cadastro para visita de filhos
Já os filhos do ex-presidente não têm autorização para visitá-lo. Isso porque, segundo Moraes, a defesa “não indicou quais os filhos do réu que pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento”.
O magistrado diz ainda que aguarda o cadastramento com os nomes dos herdeiros para autorizar as visitas, segundo descreve o documento que o Portal A TARDE teve acesso.
"Intimem-se os advogados regularmente constituídos", concluiu a decisão, que também tem ciência da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Quem são os filhos de Bolsonaro
Ao todo, o ex-presidente tem cinco filhos, são eles:
- Flávio Bolsonaro, senador da República;
- Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro;
- Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado;
- Jair Renan, vereador de Santa Catarina;
- Laura Bolsonaro.
