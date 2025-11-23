Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Olho gordo? Aliados revelam real motivo para prisão de Bolsonaro

Ex-presidente foi preso após decisão do ministro Alexandre de Moraes

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/11/2025 - 13:05 h
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -

Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram explorar a retórica de "perseguição religiosa" para criticar a prisão preventiva do ex-presidente.

Além do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que afirmou que "oração não é crime", outros senadores e deputados ligados ao liberal afirmaram que Bolsonaro foi preso por causa de uma "oração".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No sábado, 22, ao se pronunciar pela primeira vez após a detenção do pai, Flávio argumentou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, "criminaliza o livre exercício da crença".

Em discurso transmitido ao vivo, o senador ainda pediu para que pastores e padres falassem sobre o caso durante os cultos e missas em suas igrejas hoje. O "filho 01" do ex-presidente aproveitou para anunciar que a vigília estava mantida.

Leia Também:

Brasil-EUA sob risco? Lula manda recado a Trump após Bolsonaro preso
Moro compara prisão de Bolsonaro e critica: “A outros foi garantido”
Lula quebra o silêncio após prisão de Bolsonaro: "Está decidido"

E a tornozeleira?

Sobre a tornozeleira eletrônica e tentativa de violação do equipamento — que precisou ser trocado na madrugada de ontem —, bolsonaristas preferiram minimizar o ato, afirmando que o ex-presidente tomou a medida quando estava "em surto".

Sobre o assunto, Flávio afirmou que Jair Bolsonaro pode ter sentido vergonha dos familiares. Segundo o UOL, o ex-presidente recebeu seus irmãos que moram em São Paulo. "Acho que pode ter sido algum ato de desespero", afirmou. "Ele se indignou e tentou mexer, mas isso não foi decisivo para prisão dele."

Mesma retórica

A acusação de "perseguição religiosa" já havia sido usada em outras ocasiões envolvendo Bolsonaro.

Durante ato do 7 de Setembro este ano, na avenida Paulista, em São Paulo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que estava proibida de fazer culto em casa, já que Moraes não havia permitido.

"Libera os meus irmãos para estarem comigo nesse momento", disse a ex-primeira-dama. O ministro do STF, no entanto, não havia proibido a realização do grupo de oração.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Perseguição Religiosa prisão tornozeleira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x