APÓS MEDALHA

Filha de lenda olímpica celebra prisão de Bolsonaro: "Grande dia"

Carol Solberg garantiu medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

23/11/2025 - 15:44 h
Carol Solberg e Jair Bolsonaro
Carol Solberg e Jair Bolsonaro -

A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg — filha da lendária jogadora Isabel Salgado, falecida em 2021 — celebrou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo, 23, após conquistar a Medalha de bronze no Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, na Austrália.

Na decisão do terceiro lugar, ela, ao lado de Rebecca, bateu a outra dupla brasileira, Thâmela e Vic. Em entrevista a organização do evento, ela desabafou sobre a detenção do ex-presidente, afirmando estar "muito feliz" e chamou o 22 de novembro de "grande dia" (veja vídeo abaixo).

“Esse é um grande dia para mim, estou muito feliz. Também é um grande dia para o mundo. Ontem, no Brasil, nós colocamos na prisão o pior presidente da história do país. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que nós celebremos isso. Estou muito orgulhosa dessa bandeira (do Brasil) agora”, declarou Carol após a vitória.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso no sábado (22), após pedido formulado pela Polícia Federal, que alegou, em parecer encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que havia risco de fuga do liberal diante da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em frente ao condomínio do pai, em Brasília.

Quem é Carol Solberg?

Nascida no Rio de Janeiro, em 6 de agosto de 1987, Carol Solberg é uma jogadora de volêi de praia brasileira. Ela é fruto de um relacionamento entre a mãe, Isabel Salgado — atleta do vôlei de quadra que disputou os Jogos Olímpicos de 1980 e 1984 — e o pai, o cineasta descendente de noruegueses Ruy Solberg. Como irmãos ela tem os também jogadores de vôlei de praia Maria Clara e Pedro Solberg

Bolsonaro Carol Solberg Jair Bolsonaro prisão vôlei de praia

x