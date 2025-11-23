Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Pastor agredido em vigília de apoio a Bolsonaro fez exame no IML

Coordenador da Frente de Evangélicos criticou o ex-presidente e pediu sua condenação

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

23/11/2025 - 13:02 h
Lopes foi agredido após discursar pedindo para que Bolsonaro fosse condenado
O pastor Ismael Lopes, da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, que foi agredido durante uma vigília em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Ele declarou estar bem, “na medida do possível”, e disse que sofreu apenas ferimentos leves.

Lopes foi agredido após discursar pedindo para que Bolsonaro fosse condenado por ações durante a pandemia de Covid-19.

"Nós temos orado por justiça nesse país, nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja, a gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai que abriu 700 mil covas durante a pandemia seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu, assim como todos os aliados que fizeram essa horda de mal contra o nosso estado", disse, direcionando a fala ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que convocou a vigília.

Após o discurso, apoiadores empurram Ismael e o derrubam no chão. Depois do ocorrido, ele deu uma declaração à imprensa: "Eu vim para cá em uma iniciativa de tentar fazer uma fala baseada na palavra de Deus para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem", diz.

"Dizendo, em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o estado democrático de direito", acrescentou.

Vigília

A vigília foi citada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como um dos motivos para a prisão preventiva de Bolsonaro.

O encontro para rezar pelo ex-presidente havia sido convocado pelas redes sociais. Na madrugada antes do encontro, foi detectada a violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro.

Diante disso, Moraes identificou um eventual risco de tentativa de fuga e solicitou a prisão preventiva. A vigília se manteve e apoiares foram ao local combinado.

