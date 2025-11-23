CONFERIR OS PREJUÍZOS
Jerônimo visita cidade na Bahia mais prejudicada pelas chuvas
Comitiva liderada pelo governador percorreu áreas atingidas, além de entregar equipamentos
Por Yuri Abreu
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), visitou na manhã deste domingo, 23, a cidade de Araci, no centro-norte do estado, a que mais sofreu prejuízos com as chuvas que caíram desde a última quarta-feira, 19.
Ao lado da prefeita da cidade, Keinha (PDT), ele percorreu áreas atingidas e reforçou ações emergenciais nas regiões mais prejudicadas. Além disso, realizou entrega de equipamentos.
No bairro do Coqueiro, um dos mais afetados, Jerônimo entregou uma ambulância, dois kits UBS, dois kits odontológicos e um reforço de medicamentos para a rede municipal, em um investimento de cerca de R$ 380 mil.
Em seguida, Jerônimo seguiu pelos bairros Lameirinho e Bombinha, ampliando a entrega de kits da Defesa Civil. A agenda foi concluída no Condomínio Recanto das Flores, área com imóveis em risco de desmoronamento, onde as equipes reforçaram orientações de segurança e mantiveram o monitoramento.
Reposição de perdas
"Desde o primeiro momento, quando soube da situação, o Estado esteve aqui com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros para estender a mão e ajudar a repor as perdas mais urgentes, especialmente na área da saúde. Esta é a hora de estarmos juntos, na solidariedade, apoiando as pessoas que perderam seus bens", afirmou o petista.
"Araci viveu dias muito difíceis, mas essa presença do Estado faz toda a diferença. Agradeço ao governador pela atenção, pelo cuidado e pela resposta rápida, que traz alívio e esperança para as famílias que mais precisam", completou a prefeita Keinha.
Rodovias
As fortes chuvas também trouxeram prejuízos a rodovias que cortam o estado. Neste sentido, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) segue com o monitoramento das estradas.
Até o momento, de acordo com a pasta, foram registradas quatro ocorrências, sendo que todas já foram resolvidas.
