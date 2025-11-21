Jerônimo revela ligação para Bruno Reis após chuvas: 'Dez da noite'

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Joá Souza/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), revelou ter ligado para dois dos principais nomes da oposição no estado, após as fortes chuvas que caem em diversas regiões da Bahia desde a última quarta-feira, 19.

Neste sábado, 21, o petista, que cumpre agenda na cidade de Ituaçu, no sudoeste do estado, afirmou que teve conversas com os prefeitos de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), e Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil). As duas cidades sofreram com a quantidade de chuvas que caíram pelo menos desde a quinta-feira, 20.

A capital baiana, por exemplo, de acordo com a Defesa Civil (Codesal), registrou mais de 110 milímetros de chuva em pouco mais de duas horas — o que já é maior do que o esperado para todo o mês de novembro (108,2 mm) —, além de rajadas de vento de 80 km/h durante a nova frente fria que atinge a capital baiana nos últimos dias.

De acordo com Sosthenes Macedo, diretor-geral do órgão, a tendência é que o tempo melhore a partir deste sábado, 22, e o domingo, 23, com mais tranquilidade.

"Liguei já era mais de dez da noite"

Em conversa com a imprensa local, Jerônimo afirmou ter ligado para o prefeito Bruno Reis, após às 22h. "A noite, fui dormir já mais de uma da manhã e falando com os prefeitos e as prefeitas", disse o governador.

"Ontem à noite, eu falei com o prefeito Bruno Reis, de Salvador [...] liguei já era às dez da noite, mesmo sabendo que estava dentro de um controle, já tinha passado um pouco mais das chuvas. Mas eu liguei para dizer que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estavam monitorando todo o estado da Bahia", acrescentou.

"Falei com o prefeito José Ronaldo ontem, às dez horas, para saber tanto dos outros hospitais, mas também se havia acontecido alagamentos. Então, estamos de olho", finalizou o gestor estadual.