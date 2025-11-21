Veja o que o Estado tem feito para conter efeitos das fortes chuvas na Bahia

Equipes do Estado estão mobilizadas para atender às ocorrências e apoiar os municípios afetados - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues, informou e assegurou em suas redes sociais que o Estado está monitorando as fortes chuvas e prestando assistência às áreas que necessitam de suporte, incluindo Salvador e Araci. De acordo com a publicação, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para atender às ocorrências e apoiar os municípios afetados.

Diversas secretarias e órgãos estaduais também estão em ação, como a Secretaria de Saúde, que acompanha a situação, e a Seinfra, que atua no restabelecimento de energia onde houve interrupção.,

O Governo do Estado mantém ainda o monitoramento ambiental através do Inema - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Sema - Secretaria do Meio Ambiente, enquanto as escolas estaduais permanecem de plantão para oferecer suporte local.

Jerônimo destacou que a estrutura de Governo segue em contato com a Defesa Civil Nacional para coordenar os esforços. A mensagem do governador reforça o compromisso de proteger vidas e orienta a população a acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em caso de emergência.

Chuva em Salvador

As chuvas que atingiram Salvador durante toda a quinta-feira, 20, ultrapassaram a média histórica do mês, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 21, pelo diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo. De acordo com ele, a previsão ainda indica mais precipitações para esta sexta.

Sosthenes informou que algumas regiões da capital registraram mais de 110 milímetros de chuva, superando o índice histórico de 108,2 mm para todo o mês de novembro. Áreas como Arenoso e Rio Vermelho foram citadas entre as mais afetadas. “Em pouco mais de uma hora nós tivemos já o esperado para todo mês”, afirmou.



A Defesa Civil também registrou mais de 20 solicitações da população por meio do número 199. Segundo o diretor, equipes seguem nas ruas realizando vistorias e atuando para reduzir riscos. Ele destacou que o solo está encharcado, o que exige ainda mais cuidado. “A necessidade de atenção se amplia. Pedimos à população que fique atenta e observando qualquer cenário que aponte risco. E se afaste imediatamente”, alertou.

Vai continuar chovendo?

Segundo Sosthenes, há expectativa de redução da intensidade da frente fria a partir de sábado, mas a previsão ainda inclui pancadas de chuva nesta sexta-feira. Ele reforçou que a Codesal permanece em regime de plantão: “A Codesal continua atuando em regime de plantão 24 horas por dia, todos os dias do ano, sempre por meio do número 199”.