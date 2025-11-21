Chuva continua? Confira previsão e bairros mais afetados em Salvador

Orla de Salvador em um dia chuvoso (ilustração) - Foto: José Simões | Ag A TARDE

As chuvas que atingiram Salvador durante toda a quinta-feira, 20, ultrapassaram a média histórica do mês, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 21, pelo diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo. De acordo com ele, a previsão ainda indica mais precipitações para esta sexta.

Sosthenes informou que algumas regiões da capital registraram mais de 110 milímetros de chuva, superando o índice histórico de 108,2 mm para todo o mês de novembro. Áreas como Arenoso e Rio Vermelho foram citadas entre as mais afetadas. “Em pouco mais de uma hora nós tivemos já o esperado para todo mês”, afirmou.

A Defesa Civil também registrou mais de 20 solicitações da população por meio do número 199. Segundo o diretor, equipes seguem nas ruas realizando vistorias e atuando para reduzir riscos. Ele destacou que o solo está encharcado, o que exige ainda mais cuidado. “A necessidade de atenção se amplia. Pedimos à população que fique atenta e observando qualquer cenário que aponte risco. E se afaste imediatamente”, alertou.

O órgão pediu que, diante de possíveis sinais de perigo, os moradores acionem imediatamente a Codesal. “Diz que o 199, aguardando a chegada de um técnico da Codesal, um engenheiro, um arquiteto, um geólogo da nossa Defesa Civil de Salvador”, orientou.

Vai continuar chovendo?

Segundo Sosthenes, há expectativa de redução da intensidade da frente fria a partir de sábado, mas a previsão ainda inclui pancadas de chuva nesta sexta-feira. Ele reforçou que a Codesal permanece em regime de plantão: “A Codesal continua atuando em regime de plantão 24 horas por dia, todos os dias do ano, sempre por meio do número 199”.

Bairros mais atingidos nas últimas 24h: