Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal

Fortes chuvas são registradas em Salvador - Foto: Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Uma forte chuva cai em Salvador nesta quinta-feira, 20, feriado do Dia da Consciência Negra, tem provocado diversos alagamentos em vários pontos da cidade.

Há registros de alagamentos em várias localidades, como Iguatemi, Lucaia, Vale do Canela e Avenida Garibaldi, além dos bairros Calabar, Sussuarana, Federação, Barra e Rio Vermelho. Somado a isso, foi registrado um deslizamento de terra na Avenida Luiz Eduardo Magalhães.

De acordo com a Codesal (Defesa Civil de Salvador), o acumulado de chuvas em somente uma hora foi de 80 milímetros, o que equivale a 75% do previsto para todo o mês: 108,2 milímetros.

A orientação é de que, em caso de risco, a população se afaste e acione o órgão, via disque 199. "Todas as nossas equipes estão em regime de plantão, atuando 24 horas por dia", destacou o diretor Sosthenes Macedo.

Ocorrências da Codesal

Até o momento desta reportagem, foram registradas o total de 11 ocorrências, sendo elas:

4 ameaças de desabamentos;

Uma ameaça de deslizamento;

2 desabamentos de muros;

Um destelhamento;

2 infiltrações;

Uma orientação técnica.

Suspensão de travessias

De acordo com a Capitania dos Portos as travessias marítimas entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica e Morro de São Paulo, em Cairu, foram suspensas na tarde desta quinta-feira, 20, por conta das fortes chuvas. Ainda não há previsão de retomada.

Outros transtornos

O temporal ainda afetou o abastecimento de energia elétrica no bairro do Imbuí, em Salvador. Parte do bairro ficou às escuras nesta quinta-feira, 20. Assista:

O Portal A TARDE entrou em contato com assessoria da Neoenergia Coelba, responsável pelo serviço, para questionar sobre a retomada do serviço. Em nota, a empresa disse:

"A Neoenergia Coelba esclarece que equipes da distribuidora estão em deslocamento para verificar a ocorrência registrada na noite desta quinta-feira, 20, na região do Imbuí. As fortes chuvas que atingem Salvador provocaram danos à rede elétrica. Diante deste cenário, a Neoenergia Coelba triplicou a quantidade de eletricistas em campo e reforçou o efetivo no Centro de Operações Integradas para monitorar o sistema elétrico em tempo real e atender as ocorrências com agilidade e segurança".

*Matéria atualizada para incluir posicionamento da Neoenergia Coelba