Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal

Há registro de alagamentos em diversos bairros. Além disso, a travessia entre Salvador-Mar Grande foi suspensa

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

20/11/2025 - 18:12 h | Atualizada em 20/11/2025 - 18:53
Fortes chuvas são registradas em Salvador
Fortes chuvas são registradas em Salvador -

Uma forte chuva cai em Salvador nesta quinta-feira, 20, feriado do Dia da Consciência Negra, tem provocado diversos alagamentos em vários pontos da cidade.

Há registros de alagamentos em várias localidades, como Iguatemi, Lucaia, Vale do Canela e Avenida Garibaldi, além dos bairros Calabar, Sussuarana, Federação, Barra e Rio Vermelho. Somado a isso, foi registrado um deslizamento de terra na Avenida Luiz Eduardo Magalhães.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Codesal (Defesa Civil de Salvador), o acumulado de chuvas em somente uma hora foi de 80 milímetros, o que equivale a 75% do previsto para todo o mês: 108,2 milímetros.

Leia Também:

Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal
Novo RG: SAC libera atendimento por ordem de chegada
Corpo encontrado na RMS é de jovem desaparecida após festa paredão
Reeducando em processo de ressocialização é finalista do CCJJ 2025

A orientação é de que, em caso de risco, a população se afaste e acione o órgão, via disque 199. "Todas as nossas equipes estão em regime de plantão, atuando 24 horas por dia", destacou o diretor Sosthenes Macedo.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Ocorrências da Codesal

Até o momento desta reportagem, foram registradas o total de 11 ocorrências, sendo elas:

  • 4 ameaças de desabamentos;
  • Uma ameaça de deslizamento;
  • 2 desabamentos de muros;
  • Um destelhamento;
  • 2 infiltrações;
  • Uma orientação técnica.

Suspensão de travessias

De acordo com a Capitania dos Portos as travessias marítimas entre Salvador e Mar Grande, na Ilha de Itaparica e Morro de São Paulo, em Cairu, foram suspensas na tarde desta quinta-feira, 20, por conta das fortes chuvas. Ainda não há previsão de retomada.

Outros transtornos

O temporal ainda afetou o abastecimento de energia elétrica no bairro do Imbuí, em Salvador. Parte do bairro ficou às escuras nesta quinta-feira, 20. Assista:

O Portal A TARDE entrou em contato com assessoria da Neoenergia Coelba, responsável pelo serviço, para questionar sobre a retomada do serviço. Em nota, a empresa disse:

"A Neoenergia Coelba esclarece que equipes da distribuidora estão em deslocamento para verificar a ocorrência registrada na noite desta quinta-feira, 20, na região do Imbuí. As fortes chuvas que atingem Salvador provocaram danos à rede elétrica. Diante deste cenário, a Neoenergia Coelba triplicou a quantidade de eletricistas em campo e reforçou o efetivo no Centro de Operações Integradas para monitorar o sistema elétrico em tempo real e atender as ocorrências com agilidade e segurança".

*Matéria atualizada para incluir posicionamento da Neoenergia Coelba

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

alagamento Bahia Chuva

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fortes chuvas são registradas em Salvador
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

Fortes chuvas são registradas em Salvador
Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Fortes chuvas são registradas em Salvador
Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Fortes chuvas são registradas em Salvador
Play

Grande protesto bloqueia Av. Gal Costa e gera caos no trânsito de Salvador

x