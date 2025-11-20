SUPERAÇÃO
Reeducando em processo de ressocialização é finalista do CCJJ 2025
Em entrevista ao Portal A TARDE, o estudante, que concluiu o Ensino Médio, disse que pretende iniciar a graduação em breve
Por Jair Mendonça Jr
A cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, realizada no Sesc Casa do Comércio, na última terça-feira, 18, reconheceu a produção de crônicas de centena estudantes baianos.
...eu escrevo sobre o que estou vivendo no momento, seja liberdade, amor ou outras experiências
Entre os finalistas, um reeducando em processo de ressocialização, da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Wanderlino Nogueira, em Vitória da Conquista, conquistou o terceiro lugar na categoria ‘Crônica’.
Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o estudante, que concluiu o Ensino Médio e pretende iniciar o ensino superior, contou como surgiu o interesse pela crônica e pela participação no concurso.
“Vi um informe publicitário na escola e, como gosto de escrita, decidi testar os meus conhecimentos”, explicou.
Ao receber a notícia que estava entre os finalistas, respondeu: “Fiquei muito feliz de ser capaz de ter chegado até lá”. Quando recebeu a notícia do terceiro lugar, acrescentou: “Foi muito bom”.
Sobre a importância de participar do CCJJ, destacou: “É importante porque você testa os seus conhecimentos, compete com outras pessoas e se coloca à prova”. Ao refletir sobre o reconhecimento, disse: “Sinto-me muito honrado. Graças à dedicação”.
Quanto aos planos futuros, o jovem afirmou que pretende continuar escrevendo: “Gosto muito de escrever poesia. Vou continuar escrevendo. As crônicas e poesias produzidas abordam temas do cotidiano e eu escrevo sobre o que estou vivendo no momento, seja liberdade, amor ou outras experiências”.
A banca avaliadora, composta por profissionais renomados da comunicação, destacou a originalidade e a empatia da crônica, que traz a mensagem ambiental de forma lúdica e impactante.
A sétima edição do evento, promovido pelo Programa A TARDE Educação, tem o objetivo de estimular a leitura crítica, a formação cidadã e a consciência ambiental entre os jovens baianos, preparando novos talentos para um futuro mais criativo e sustentável.
