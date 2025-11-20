Reeducando em processo de ressocialização é finalista do CCJJ 2025

Estudantes e professores premiados do CCJJ 2025 - Foto: (Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE)

A cerimônia de premiação do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, realizada no Sesc Casa do Comércio, na última terça-feira, 18, reconheceu a produção de crônicas de centena estudantes baianos.

...eu escrevo sobre o que estou vivendo no momento, seja liberdade, amor ou outras experiências reeducando em processo de ressocialização - 3º lugar no CCJJ 2025

Entre os finalistas, um reeducando em processo de ressocialização, da Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Wanderlino Nogueira, em Vitória da Conquista, conquistou o terceiro lugar na categoria ‘Crônica’.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o estudante, que concluiu o Ensino Médio e pretende iniciar o ensino superior, contou como surgiu o interesse pela crônica e pela participação no concurso.

“Vi um informe publicitário na escola e, como gosto de escrita, decidi testar os meus conhecimentos”, explicou.

Ao receber a notícia que estava entre os finalistas, respondeu: “Fiquei muito feliz de ser capaz de ter chegado até lá”. Quando recebeu a notícia do terceiro lugar, acrescentou: “Foi muito bom”.

Sobre a importância de participar do CCJJ, destacou: “É importante porque você testa os seus conhecimentos, compete com outras pessoas e se coloca à prova”. Ao refletir sobre o reconhecimento, disse: “Sinto-me muito honrado. Graças à dedicação”.

Quanto aos planos futuros, o jovem afirmou que pretende continuar escrevendo: “Gosto muito de escrever poesia. Vou continuar escrevendo. As crônicas e poesias produzidas abordam temas do cotidiano e eu escrevo sobre o que estou vivendo no momento, seja liberdade, amor ou outras experiências”.

A banca avaliadora, composta por profissionais renomados da comunicação, destacou a originalidade e a empatia da crônica, que traz a mensagem ambiental de forma lúdica e impactante.

A sétima edição do evento, promovido pelo Programa A TARDE Educação, tem o objetivo de estimular a leitura crítica, a formação cidadã e a consciência ambiental entre os jovens baianos, preparando novos talentos para um futuro mais criativo e sustentável.

