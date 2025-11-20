Novo RG: SAC libera atendimento por ordem de chegada

Documento pode ser tirado sem agendamento em 27 unidades do SAC - Foto: Divulgação - GOV

A partir da próxima segunda-feira, 24, as 27 unidades do SAC na Bahia passarão a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) sem agendamento. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada. A mudança visa agilizar o atendimento e facilitar o acesso ao documento, que terá CPF como número único de identificação.

Em Salvador, os postos do Comércio, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Pituaçu e Uruguai vão realizar o atendimento gratuito por ordem de chegada. Já no interior, participam os SACs de Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Conquista I e II, Eunápolis, Feira I e II, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Valença.

Outras unidades continuam com atendimento híbrido ou exclusivo por agendamento. No SAC Barra, por exemplo, o serviço da CIN será feito por ordem de chegada durante a manhã e com agendamento à tarde. O mesmo acontece em Busca Vida, Camaçari Boulevard, Lauro de Freitas e Simões Filho. Já os SACs Cajazeiras, Bela Vista, Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Candeias mantêm o atendimento apenas mediante agendamento.

A primeira via da CIN é gratuita, e para solicitá-la é necessário apresentar a certidão original conforme o estado civil, caso o documento esteja plastificado, é preciso levar também uma cópia.

O documento permite incluir condições de saúde, como Transtorno do Espectro Autista e deficiências auditiva, visual, física e intelectual, além de informações opcionais, como tipo sanguíneo, fator RH e doação de órgãos.



A versão digital da CIN estará disponível no aplicativo Gov.br três dias após a emissão, e cada documento possui QR Code para verificação de autenticidade. A validade varia conforme a idade: 0 a 12 anos incompletos – 5 anos; 12 a 60 anos incompletos – 10 anos; acima de 60 anos – validade indeterminada.

A nova Carteira de Identidade se tornará obrigatória apenas em março de 2032, e até lá o RG antigo continuará válido em todo o país.