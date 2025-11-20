Idoso morre após máquina de obra atingir moto em Feira de Santana

Corpo de José foi encontrado debaixo da máquina - Foto: Redes Sociais

Um idoso morreu e uma mulher ficou ferida na quarta-feira, 20, após uma motoniveladora usada em obras de pavimentação asfáltica atingir a motocicleta em que estavam na BA-099, entre a cidade de Ichu e Conceição do Jacuípe, a 73 km de Feira de Santana.

Segundo informações da Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, a máquina ainda estava por cima da moto e do corpo de José Wilson de Jesus, de 63 anos, que morreu no local. O condutor fugiu logo após o acidente.

A passageira que ficou ferida, uma mulher de 54 anos, foi levada inicialmente para o Hospital Municipal de Ichu. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde deverá passar por cirurgia após exames confirmarem que ela teve um dedo fraturado e sofreu ferimentos na sola do pé.

As circunstâncias do ocorrido serão apuradas pelo órgão competente. O corpo de José foi sepultado na manhã desta quinta-feira, 20, no Cemitério São Joaquim, em Ichu.

O que disse a prefeitura?

Em nota enviada ao g1, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) lamentou o acidente e afirmou que acompanha a situação junto à empresa responsável pela obra.

Segundo o órgão, o trecho da BA-233 está devidamente sinalizado com avisos de advertência em diferentes pontos, além da presença de profissionais de segurança operacional, que auxilia o tráfego devido às intervenções em andamento. A Seinfra informou ainda que o acidente ocorreu próximo a uma ponte sobre um riacho na rodovia.