Temporais ameaçam feriadão na Bahia e Coelba reforça equipe

Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia - Foto: Divulgação

A previsão do tempo para a Bahia aponta que o feriadão da Consciência Negra, que começa nesta quinta-feira, 20, e segue até domingo, 23, será marcado por fortes chuvas em várias regiões da Bahia. Por isso, a Neoenergia Coelba anunciou o reforço das equipes em campo e no Centro de Operações Integradas, com monitoramento contínuo do sistema elétrico para garantir respostas rápidas e seguras a possíveis ocorrências.

Segundo a Climatempo, os temporais mais intensos devem atingir o litoral baiano e as regiões Centro, Sudoeste, Centro-Oeste e Oeste. Os volumes acumulados de chuva podem ultrapassar 100 milímetros, enquanto rajadas de vento podem chegar a 60 km/h. As condições adversas aumentam o risco de danos à rede elétrica, como a queda de árvores e objetos sobre a fiação, além do alagamento de vias, que pode dificultar o acesso das equipes técnicas.

Reforço das equipes e estratégias

Com a expectativa de um período mais crítico, a Neoenergia Coelba informou que terá efetivo ampliado de eletricistas durante todo o feriadão, com atenção especial a áreas consideradas prioritárias, como Litoral Norte, Salvador, Vitória da Conquista e Extremo Oeste.

Além disso, a distribuidora destacou o uso de tecnologias de automação, que permitem a recomposição remota do fornecimento de energia — muitas vezes de forma automática — reduzindo a necessidade de deslocamento das equipes e agilizando o restabelecimento do serviço.

O plano operacional também prevê a priorização de atendimentos a serviços essenciais, como hospitais, unidades de segurança pública, escolas e clientes que dependem de aparelhos elétricos para sobrevivência.