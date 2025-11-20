Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHUVA NO FERIADO

Temporais ameaçam feriadão na Bahia e Coelba reforça equipe

Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/11/2025 - 10:59 h
Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia
Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia -

A previsão do tempo para a Bahia aponta que o feriadão da Consciência Negra, que começa nesta quinta-feira, 20, e segue até domingo, 23, será marcado por fortes chuvas em várias regiões da Bahia. Por isso, a Neoenergia Coelba anunciou o reforço das equipes em campo e no Centro de Operações Integradas, com monitoramento contínuo do sistema elétrico para garantir respostas rápidas e seguras a possíveis ocorrências.

Segundo a Climatempo, os temporais mais intensos devem atingir o litoral baiano e as regiões Centro, Sudoeste, Centro-Oeste e Oeste. Os volumes acumulados de chuva podem ultrapassar 100 milímetros, enquanto rajadas de vento podem chegar a 60 km/h. As condições adversas aumentam o risco de danos à rede elétrica, como a queda de árvores e objetos sobre a fiação, além do alagamento de vias, que pode dificultar o acesso das equipes técnicas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Araci enfrenta alagamentos severos após fortes chuvas
Feriado do Dia da Consciência Negra será de chuva na Bahia
Ventania de 80 km/h e chuva de 200 mm: 6 estados na mira de ciclone

Reforço das equipes e estratégias

Com a expectativa de um período mais crítico, a Neoenergia Coelba informou que terá efetivo ampliado de eletricistas durante todo o feriadão, com atenção especial a áreas consideradas prioritárias, como Litoral Norte, Salvador, Vitória da Conquista e Extremo Oeste.

Além disso, a distribuidora destacou o uso de tecnologias de automação, que permitem a recomposição remota do fornecimento de energia — muitas vezes de forma automática — reduzindo a necessidade de deslocamento das equipes e agilizando o restabelecimento do serviço.

O plano operacional também prevê a priorização de atendimentos a serviços essenciais, como hospitais, unidades de segurança pública, escolas e clientes que dependem de aparelhos elétricos para sobrevivência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva coelba previsão do tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Chuvas devem ter maior intensidade em várias áreas da Bahia
Play

Ventania provoca redemoinho no oeste da Bahia; veja

x