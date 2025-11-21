POLÍTICA
"Estamos monitorando", diz Jerônimo sobre as fortes chuvas na Bahia
Governador destacou o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado
Por Victoria Isabel
O governador Jerônimo Rodrigues usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 20, para informar que está monitorando as fortes chuvas que atingem a Bahia. Em nota, ele afirmou que equipes estão mobilizadas para prestar apoio e assistência imediata às áreas que precisam de suporte.
Segundo o governador, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em ação para atender ocorrências e auxiliar os municípios mais impactados. Além disso, ele destacou o trabalho da Secretária de Saúde, Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Secretaria do Meio Ambiente (Sema).
"A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para atender às ocorrências e apoiar os municípios que precisem. A Secretaria de Saúde já está acompanhando a situação e pronta para responder às novas demandas. A Seinfra coopera no trabalho de restabelecimento da energia onde houve interrupção no fornecimento. O Inema e a Sema seguem no monitoramento ambiental, acompanhando os impactos das chuvas", disse.
Jerônimo Rodrigues informou também que escolas estaduais permanecem de plantão para acolher e auxiliar a população em caso de necessidade. “As escolas estaduais permanecem de plantão para oferecer apoio quando necessário”, pontuou. Segundo ele, o governo estadual está em contato com a Defesa Civil Nacional para atuar de forma conjunta.
O governador encerrou a mensagem reforçando o compromisso com a segurança da população e orientou sobre o número de emergência. “Seguimos atuando para proteger vidas. Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros)”, alertou.
Estamos monitorando as fortes chuvas na Bahia e prestando assistência às áreas que precisam de suporte neste momento, inclusive Salvador e Araci. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para atender às ocorrências e apoiar os municípios que precisem. A Secretaria…— Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) November 21, 2025
