HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

"Estamos monitorando", diz Jerônimo sobre as fortes chuvas na Bahia

Governador destacou o trabalho da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/11/2025 - 6:41 h | Atualizada em 21/11/2025 - 7:04
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

O governador Jerônimo Rodrigues usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 20, para informar que está monitorando as fortes chuvas que atingem a Bahia. Em nota, ele afirmou que equipes estão mobilizadas para prestar apoio e assistência imediata às áreas que precisam de suporte.

Segundo o governador, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão em ação para atender ocorrências e auxiliar os municípios mais impactados. Além disso, ele destacou o trabalho da Secretária de Saúde, Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

"A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão mobilizados para atender às ocorrências e apoiar os municípios que precisem. A Secretaria de Saúde já está acompanhando a situação e pronta para responder às novas demandas. A Seinfra coopera no trabalho de restabelecimento da energia onde houve interrupção no fornecimento. O Inema e a Sema seguem no monitoramento ambiental, acompanhando os impactos das chuvas", disse.

Jerônimo Rodrigues informou também que escolas estaduais permanecem de plantão para acolher e auxiliar a população em caso de necessidade. “As escolas estaduais permanecem de plantão para oferecer apoio quando necessário”, pontuou. Segundo ele, o governo estadual está em contato com a Defesa Civil Nacional para atuar de forma conjunta.

O governador encerrou a mensagem reforçando o compromisso com a segurança da população e orientou sobre o número de emergência. “Seguimos atuando para proteger vidas. Em caso de emergência, ligue 193 (Corpo de Bombeiros)”, alertou.

Chuva corpo de bombeiros defesa civil Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues temporal

