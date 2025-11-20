Lula abre as portas do Brasil a Trump após fim do tarifaço

Lula e Donand Trump durante encontro na Malásia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) abriu as portas do Brasil para o americano Donald Trump após o anúncio do fim do tarifaço em mais de 200 produtos brasileiros.

Ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser e eu espero ser convidado para ir a Washington Lula - Presidente do Brasil

Segundo o petista, as visitas dos presidentes aos respectivos países funcionarão como um selo de união entre as nações.

“Para a gente zerar qualquer celeuma comercial e política entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou, por meio de uma publicação em suas redes sociais.

As declarações foram dadas após o evento Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo.

Na gravação, o presidente aparece ao lado do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os quais Lula se referiu como os seus porta-vozes na relação com os EUA.

A derrubada da taxa de 40% imposta pelo governo norte-americano a vários produtos agrícolas brasileiros é uma vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso.



O diálogo franco que mantive com o presidente Trump e a atuação de nossas equipes de negociação, formada pelo… pic.twitter.com/ipSlcGGIRT — Lula (@LulaOficial) November 21, 2025

Relação Brasil-EUA: fruto do diálogo

O presidente afirmou nesta quinta-feira, 20, que o fim do tarifaço imposto pelos Estados Unidos (EUA) é fruto do “diálogo” entre os países e citou as reuniões bilaterais que teve com o americano Donald Trump.

“Depois de um telefonema de meia hora com o presidente Trump, depois do encontro na Malásia, o presidente Trump acaba de anunciar que vai reduzir vários produtos brasileiros”, disse.

Para Lula, o aceno feito por Trump é uma sinalização para a retomada da relação comercial entre os dois países.

“Isso é um sinal muito importante para relação civilizada que tem que ter o Brasil e Estados Unidos. Portanto, eu acho [Fernando] Haddad, eu acho [Geraldo] Alckmin, que o Trump deu um bom sinal”, completou o petista.

