PORTAS ABERTAS

Lula abre as portas do Brasil a Trump após fim do tarifaço

Convite foi feito nas redes sociais do petista

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

20/11/2025 - 22:53 h | Atualizada em 21/11/2025 - 12:53
Lula e Donand Trump durante encontro na Malásia
Lula e Donand Trump durante encontro na Malásia -

O presidente Lula (PT) abriu as portas do Brasil para o americano Donald Trump após o anúncio do fim do tarifaço em mais de 200 produtos brasileiros.

Ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser e eu espero ser convidado para ir a Washington
Lula - Presidente do Brasil

Segundo o petista, as visitas dos presidentes aos respectivos países funcionarão como um selo de união entre as nações.

“Para a gente zerar qualquer celeuma comercial e política entre Brasil e Estados Unidos”, afirmou, por meio de uma publicação em suas redes sociais.

As declarações foram dadas após o evento Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo.

Na gravação, o presidente aparece ao lado do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os quais Lula se referiu como os seus porta-vozes na relação com os EUA.

Assista ao vídeo

Relação Brasil-EUA: fruto do diálogo

O presidente afirmou nesta quinta-feira, 20, que o fim do tarifaço imposto pelos Estados Unidos (EUA) é fruto do “diálogo” entre os países e citou as reuniões bilaterais que teve com o americano Donald Trump.

“Depois de um telefonema de meia hora com o presidente Trump, depois do encontro na Malásia, o presidente Trump acaba de anunciar que vai reduzir vários produtos brasileiros”, disse.

Para Lula, o aceno feito por Trump é uma sinalização para a retomada da relação comercial entre os dois países.

“Isso é um sinal muito importante para relação civilizada que tem que ter o Brasil e Estados Unidos. Portanto, eu acho [Fernando] Haddad, eu acho [Geraldo] Alckmin, que o Trump deu um bom sinal”, completou o petista.

Tarifa zero: a lista dos produtos brasileiros beneficiados

  • Carnes bovinas;
  • Café;
  • Tomates frescos;
  • Chuchus;
  • Alcaparras;
  • Laranja, banana, coco, abacaxi e mamão;
  • Aipim;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Minério de ferro;
  • Combustível, etileno, propano, gás natural, vaselina;
  • Fenol.

x