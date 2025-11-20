Jerônimo vê trunfo na relação Brasil-EUA após fim de taxação

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

A decisão dos Estados Unidos (EUA) em pôr fim a tarifa de 40% nos produtos brasileiros exportados ao país foi recebida com entusiasmo pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em uma publicação nas redes sociais, o Executivo afirmou que a medida favorece a produção baiana e impulsiona o setor econômico do estado.

“Celebro, especialmente, pela produção baiana que será beneficiada por essa decisão acertada, que fortalece nossa economia e os empregos. Trabalhamos para isso desde o início, sob liderança do presidente Lula e em diálogo com o setor produtivo baiano”, escreveu Jerônimo no X (antigo Twitter).

O governador diz que enxerga a deliberação do republicano como um trunfo na relação diplomática entre os países, atribuindo a capacidade de diálogo do Brasil.



“Quando o Brasil assume posição de protagonismo, dialoga com inteligência e defende seus interesses, abrimos mercados e fortalecemos quem produz, na Bahia e no Brasil”, afirmou o petista.

Impacto na produção baiana

A derrubada das barreiras comerciais dos EUA abre margem para retomada das exportações baianas ao país. O estado lidera na produção de manga e cacau, dois produtos que tiveram as taxas sepultadas pelo presidente Donald Trump.

“A medida restabelece as condições para exportação de itens produzidos aqui, como carne, frutas, produtos de cacau, café, fertilizantes, minérios e minerais, combustíveis fósseis, petróleo e derivados”.

Entre os principais itens que terão a exportação facilitada estão:

Frutas: A Bahia é um grande produtor de frutas, como a manga e a uva.

Cacau: O cacau do Sul da Bahia e seus derivados, ganham competitividade internacional.

Café: O café baiano, de alta qualidade e produzido em diversas regiões do estado, terá melhores condições de preço.

Petróleo e Derivados: A produção e refino de combustíveis fósseis e derivados, concentrados na região metropolitana, pode ser beneficiado com nova condição comercial.

Porteira aberta: Lula faz convite inusitado a Trump

O presidente Lula (PT) abriu as portas do Brasil para o americano Donald Trump após o anúncio do fim do tarifaço em mais de 200 produtos brasileiros.

“Ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser e eu espero ser convidado para ir a Washington”, declarou.