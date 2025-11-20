Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REAÇÃO

Jerônimo vê trunfo na relação Brasil-EUA após fim de taxação

Governador comentou decisão do presidente americano

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

20/11/2025 - 23:52 h
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) -

A decisão dos Estados Unidos (EUA) em pôr fim a tarifa de 40% nos produtos brasileiros exportados ao país foi recebida com entusiasmo pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em uma publicação nas redes sociais, o Executivo afirmou que a medida favorece a produção baiana e impulsiona o setor econômico do estado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Celebro, especialmente, pela produção baiana que será beneficiada por essa decisão acertada, que fortalece nossa economia e os empregos. Trabalhamos para isso desde o início, sob liderança do presidente Lula e em diálogo com o setor produtivo baiano”, escreveu Jerônimo no X (antigo Twitter).

Leia Também:

Lula abre as portas do Brasil a Trump após fim do tarifaço
Carne, café e mais: 249 produtos brasileiros que Trump derrubou tarifa
Fim do tarifaço? EUA recuam e zeram tarifa de carne e café brasileiro

O governador diz que enxerga a deliberação do republicano como um trunfo na relação diplomática entre os países, atribuindo a capacidade de diálogo do Brasil.

“Quando o Brasil assume posição de protagonismo, dialoga com inteligência e defende seus interesses, abrimos mercados e fortalecemos quem produz, na Bahia e no Brasil”, afirmou o petista.

Impacto na produção baiana

A derrubada das barreiras comerciais dos EUA abre margem para retomada das exportações baianas ao país. O estado lidera na produção de manga e cacau, dois produtos que tiveram as taxas sepultadas pelo presidente Donald Trump.

“A medida restabelece as condições para exportação de itens produzidos aqui, como carne, frutas, produtos de cacau, café, fertilizantes, minérios e minerais, combustíveis fósseis, petróleo e derivados”.

Entre os principais itens que terão a exportação facilitada estão:

  • Frutas: A Bahia é um grande produtor de frutas, como a manga e a uva.
  • Cacau: O cacau do Sul da Bahia e seus derivados, ganham competitividade internacional.
  • Café: O café baiano, de alta qualidade e produzido em diversas regiões do estado, terá melhores condições de preço.
  • Petróleo e Derivados: A produção e refino de combustíveis fósseis e derivados, concentrados na região metropolitana, pode ser beneficiado com nova condição comercial.

Porteira aberta: Lula faz convite inusitado a Trump

O presidente Lula (PT) abriu as portas do Brasil para o americano Donald Trump após o anúncio do fim do tarifaço em mais de 200 produtos brasileiros.

“Ele está convidado para vir no Brasil quando ele quiser e eu espero ser convidado para ir a Washington”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia brasil EUA Lula tarifaço tarifas Trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

x