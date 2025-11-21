SEGUNDO DIA SEGUIDO
Caos: aeroporto é fechado mais uma vez após cachorro invadir pista
Aeroporto precisou ser fechado pelo segundo dia seguido
Por Edvaldo Sales
O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, precisou ser fechado pelo segundo dia seguido após um cachorro invadir a pista na manhã desta sexta-feira, 21. Após o susto, o animal foi recolhido, e a pista já foi liberada.
A Aena, concessionária que administra o aeroporto, disse que as operações ficaram temporariamente suspensas entre as 6h03 e as 6h30. Devido a isso, um voo foi alternado. A empresa ressaltou que não houve partidas nem chegadas canceladas.
Além disso, a Aena explicou que o cachorro “foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do animal”.
Na quinta-feira, 20, o aeroporto precisou suspender, temporariamente, decolagens e pousos após uma aeronave derramar combustível na pista. As operações foram retomadas cerca de 40 minutos depois, quando a limpeza da pista foi concluída.
