Caos: aeroporto é fechado mais uma vez após cachorro invadir pista

Aeroporto precisou ser fechado - Foto: Reprodução | TV Globo

O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, precisou ser fechado pelo segundo dia seguido após um cachorro invadir a pista na manhã desta sexta-feira, 21. Após o susto, o animal foi recolhido, e a pista já foi liberada.

A Aena, concessionária que administra o aeroporto, disse que as operações ficaram temporariamente suspensas entre as 6h03 e as 6h30. Devido a isso, um voo foi alternado. A empresa ressaltou que não houve partidas nem chegadas canceladas.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, a Aena explicou que o cachorro “foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do animal”.

Na quinta-feira, 20, o aeroporto precisou suspender, temporariamente, decolagens e pousos após uma aeronave derramar combustível na pista. As operações foram retomadas cerca de 40 minutos depois, quando a limpeza da pista foi concluída.