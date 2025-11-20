Operação do Aeroporto de Congonhas é suspensa após vazamento de óleo

- Foto: Reprodução/TV Globo

O Aeroporto de Congonhas, localizado em São Paulo, suspendeu as operações entre 7h39 e 8h16 desta quinta-feira, 20. A pausa aconteceu devido a um vazamento de óleo na pista de decolagem.

Administradora do aeroporto, a Aena informou que as equipes do aeroporto atuaram imediatamente para a limpeza e liberação total das operações. Enquanto a solução era resolvida, aviões na pista aguardavam autorização para decolar.

Ainda não há dados sobre o número de voos impactados, no entanto, nenhum deles foi cancelado.

Voos no feriado

O incidente não afetará o funcionamento do Aeroporto de Congonhas durante o feriado da Consciência Negra. Entre quarta-feira, 19, e domingo, 24, a previsão é de que 2.868 voos operem no local.