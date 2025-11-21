BAHIA
Fortes chuvas: Bahia é atingida por mais de 90 mil raios em 48 horas
Os temporais também provocaram fortes ventos
Por Victoria Isabel
A Bahia foi atingida por mais de 90 mil raios nas últimas 48 horas – de quarta-feira, 19 a sexta-feira, 21, de acordo com informações da Climatempo que constam na base de dados da Neoenergia Coelba. Os temporais também provocaram fortes ventos, que aumentaram a queda de árvores e objetos sobre a rede elétrica.
De acordo com a Coelba, para atender ao aumento de ocorrências provocado pelas fortes chuvas e ventanias, a empresa permanece com o efetivo de eletricistas em campo e no Centro de Operações Integradas reforçado para monitorar o sistema e atuar com agilidade.
"Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento das equipes. Serviços essenciais, como unidades de saúde, educação e fornecimento de água, estão sendo priorizados pelas equipes da Neoenergia Coelba", disse em nota.
"Todo o efetivo de profissionais seguirá reforçado e mobilizado até que todos os clientes tenham o fornecimento normalizado. Os eletricistas, técnicos e engenheiros permanecerão de plantão, 24 horas por dia, para superar os desafios impostos pelas tempestades e atender as ocorrências com segurança", completou.
Segundo a distribuidora, além do reforço no corpo técnico, a empresa utiliza tecnologias de automação e recomposição remota, que permitem restabelecer o fornecimento de energia de forma automática e em menor tempo, sem a necessidade de deslocamento de equipes.
Orientações de segurança:
- Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a Neoenergia Coelba pelo número 116.
- Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para os Bombeiros (193).
- Procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas durante as tempestades de raios;
- Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenções de antenas;
- Em caso de alagamento, desligue o disjuntor geral e retire aparelhos das tomadas.
Canais de atendimento Neoenergia Coelba
- Central telefônica gratuita: 116
- WhatsApp: (71) 3370-6350
- Aplicativo Neoenergia SA (disponível para Android e iOS)
- Site: www.neoenergia.com
