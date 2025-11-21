Menu
BAHIA
BAHIA

Fortes chuvas: Bahia é atingida por mais de 90 mil raios em 48 horas

Os temporais também provocaram fortes ventos

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

21/11/2025 - 12:59 h
A Bahia foi atingida por mais de 90 mil raios nas últimas 48 horas – de quarta-feira, 19 a sexta-feira, 21, de acordo com informações da Climatempo que constam na base de dados da Neoenergia Coelba. Os temporais também provocaram fortes ventos, que aumentaram a queda de árvores e objetos sobre a rede elétrica.

De acordo com a Coelba, para atender ao aumento de ocorrências provocado pelas fortes chuvas e ventanias, a empresa permanece com o efetivo de eletricistas em campo e no Centro de Operações Integradas reforçado para monitorar o sistema e atuar com agilidade.

"Somado aos danos diretos causados ao sistema, as chuvas estão deixando vias alagadas e bloqueadas em diversos municípios, o que dificulta o deslocamento das equipes. Serviços essenciais, como unidades de saúde, educação e fornecimento de água, estão sendo priorizados pelas equipes da Neoenergia Coelba", disse em nota.

Leia Também:

Veja o que o Estado tem feito para conter efeitos das fortes chuvas na Bahia
"Estamos monitorando", diz Jerônimo sobre as fortes chuvas na Bahia
Fortes chuvas: Salvador registra pontos de alagamento em temporal

"Todo o efetivo de profissionais seguirá reforçado e mobilizado até que todos os clientes tenham o fornecimento normalizado. Os eletricistas, técnicos e engenheiros permanecerão de plantão, 24 horas por dia, para superar os desafios impostos pelas tempestades e atender as ocorrências com segurança", completou.

Segundo a distribuidora, além do reforço no corpo técnico, a empresa utiliza tecnologias de automação e recomposição remota, que permitem restabelecer o fornecimento de energia de forma automática e em menor tempo, sem a necessidade de deslocamento de equipes.

Orientações de segurança:

  • Em caso de queda de cabos elétricos, não toque nem se aproxime. Afaste outras pessoas e acione a Neoenergia Coelba pelo número 116.
  • Se a fiação cair sobre um veículo, permaneça dentro do carro e não permita que ninguém se aproxime. Ligue para a Neoenergia Coelba (116) e para os Bombeiros (193).
  • Procure abrigo seguro, longe de janelas e portas metálicas durante as tempestades de raios;
  • Não realize reparos ou suba em telhados durante a chuva, como instalação ou manutenções de antenas;
  • Em caso de alagamento, desligue o disjuntor geral e retire aparelhos das tomadas.

Canais de atendimento Neoenergia Coelba

  • Central telefônica gratuita: 116
  • WhatsApp: (71) 3370-6350
  • Aplicativo Neoenergia SA (disponível para Android e iOS)
  • Site: www.neoenergia.com

x