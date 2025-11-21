Menu
SALVADOR
SALVADOR

Recorde de chuva em Salvador: frente fria derruba marca histórica em 2 horas

Capital enfrenta ventania de 80 km/h

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/11/2025 - 16:04 h | Atualizada em 21/11/2025 - 16:20
Fortes chuvas atingem Salvador
Fortes chuvas atingem Salvador -

A nova frente fria que avança sobre Salvador provocou um episódio de chuva histórica na cidade. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou mais de 110 milímetros de precipitação em pouco mais de duas horas, superando o acumulado previsto para todo o mês de novembro, de 108,2 mm. O temporal veio acompanhado de rajadas de vento que alcançaram 80 km/h na região da Barra.

Mesmo com o elevado volume em curto intervalo, não houve ocorrências graves, e nenhuma sirene instalada em áreas de risco precisou ser acionada. As equipes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de Salvador (SMPDC) seguem espalhadas pelos bairros, fazendo vistorias e atuando na proteção da população.

“Nós tivemos mais de 110 mm em apenas pouco mais de duas horas. Realmente, muita chuva em pouco espaço de tempo. O esperado para todo mês era de 108,2 mm. As equipes da Codesal e de todo o SMPDC estão atuando em toda a cidade, realizando as vistorias, garantindo a segurança dos nossos munícipes”, destacou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macedo.

A intensidade dos ventos também chamou atenção dos técnicos.

“Outro dado que chama a atenção são as rajadas de vento, que chegaram a quase 80 km/h na estação da Barra. Então, quase 80 km por hora. Não temos nenhum outro registro recente nessa velocidade. Dessa forma, também nós estamos atentos por conta de possíveis quedas de vegetais e destelhamentos”, afirmou.

A previsão aponta que as pancadas de chuva devem permanecer fortes ao longo desta sexta-feira (21), exigindo atenção redobrada dos soteropolitanos.

“A tendência é que o tempo melhore a partir de sábado, e domingo com mais tranquilidade. As nossas equipes continuarão atuando em regime de plantão, 24 horas por dia, todos os dias, inclusive nesse feriado”, acrescentou Macedo.

Além da Codesal, o sistema de resposta conta com a atuação integrada de pastas como a Secretaria de Manutenção (Seman), a Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, além de órgãos como Transalvador, Guarda Municipal, Limpurb e Corpo de Bombeiros. O Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme (Cemadec) segue acompanhando as condições do tempo e alertando a população sobre riscos iminentes.

Prevenção

Sosthenes Macedo ressaltou que os impactos das chuvas têm sido reduzidos graças aos investimentos da Prefeitura nos últimos anos. Mais de 565 áreas de risco receberam obras de proteção, ampliando a segurança de milhares de famílias. Recentemente, o prefeito Bruno Reis autorizou obras de contenção de encostas em 46 áreas, com investimento de R$ 130 milhões, além de outras intervenções estruturais que seguem em andamento na cidade.

