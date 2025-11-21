Fundador do Grupo Gay da Bahia é internado após suspeita de infarto

- Foto: Arquivo Pessoal

O antropólogo e historiador Luiz Mott, de 79 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Izabel, em Salvador, após sentir dores no peito e queimação no estômago. A suspeita inicial de infarto foi descartada ainda na chegada à unidade, após os primeiros exames clínicos.

Ao Portal A TARDE, Mott falou sobre seu estado de saúde:

“Cateterismo bem sucedido, já estou de volta para a UTI”, disse o pesquisador, informando que continua sendo acompanhado pela equipe médica.

Luiz Mott segue consciente e estável. Fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB) e referência no movimento LGBT+ brasileiro, ele é professor titular aposentado da UFBA, pesquisador sênior do CNPq e coordena, desde 1980, o Observatório de Mortes Violentas de LGBT+ no país.