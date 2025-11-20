Show de Leo Santana é adiado após 4h de atraso

Gravação foi remarcada para domingo - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A tão aguardada gravação do audiovisual “Léo Santana 20 Anos – DNA de GG”, que aconteceria nesta quinta-feira, 20, na Praça Maria Felipa, em Salvador, precisou ser adiada por causa das fortes chuvas que atingem a capital baiana desde o início do feriadão da Consciência Negra.

A informação foi confirmada pela Salvador Produções e pelo cantor por meio de comunicado oficial divulgado na noite desta quinta, por volta das 19h - quatro horas após o início previsto da apresentação, marcada para iniciar às 15h.

Segundo a nota, a equipe tentou manter o evento até os últimos instantes, mesmo diante do mau tempo, mas a recomendação dos órgãos públicos, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Salvador, foi decisiva para a mudança. “Prezando pela segurança e bem-estar do público presente, entendemos que a melhor decisão é adiar”, diz o texto.

Com isso, a gravação foi remarcada para domingo, 23 de novembro, também às 15h, no mesmo local, a Praça Maria Felipa, no Comércio. Em meio ao adiamento, Léo Santana subiu ao palco e cumprimentou o público que aguardou por mais de quatro horas pelo show, mesmo com a forte chuva. Ele explicou que tentou remarcar para uma data mais imediata como sexta, 21 ou sábado, 22, mas que ainda não foi posível por conta da previsão climática.

Visivelmente emocionado ao ser aplaudido pelos fãs, o artista pediu aos fãs que não desistissem do DVD. "Peço encarecidamente que vocês compareçam novamente com o mesmo carinho que vocês tem por mim e que eu tenho por vocês também".

A gravação marca um momento simbólico na trajetória de Léo, que escolheu um projeto totalmente solo para revisitar sua história, sucessos e fases da carreira.