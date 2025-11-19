Sauípe Weekend 2025 faz carnaval fora de época com gigantes do axé

Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025 - Foto: Divulgação

A contagem regressiva chegou ao fim. A partir desta quarta-feira, 20, a Costa do Sauípe se transforma em um dos maiores palcos da música baiana com a segunda edição do Sauípe Weekend.

Durante três dias: 20, 21 e 22 de novembro, o paraíso do litoral norte da Bahia vira um carnaval fora de época, reunindo ícones do axé e da música baiana em meio a praias cristalinas, natureza preservada e a energia que só a Bahia tem.

Nesta edição especial, que celebra os 40 anos da Axé Music, o festival traz uma programação que une gerações e valoriza a história do gênero. Sobem ao palco e ao trio pranchão nomes como Saulo, Timbalada, Tomate, Jau, Banda Eva, Psirico, Filhos de Jorge, Alexandre Peixe e É o Tchan.

Os pacotes completos (hospedagem + acesso às festas) estão à venda no site oficial da Costa do Sauípe, com condições e promoções conforme o tipo de acomodação escolhida; o complexo informa opções de parcelamento e descontos para pagamento à vista.

A festa de sexta-feira (21/11) é exclusiva para hóspedes e convidados do resort, enquanto ingressos avulsos para quinta (20/11) e sábado (22/11) estão sendo comercializados pela Ticket Maker.

Segundo a plataforma, os ingressos avulsos seguem em diferentes modalidades: valores promocionais de R$ 160 (+ taxa) (oferta pontual/Black Friday) e valores regulares de R$ 200 (+ taxa) por dia (valor da entrada/abadá). Verifique disponibilidade e taxa de serviço no momento da compra.

