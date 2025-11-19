Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÚSICA

Sauípe Weekend 2025 faz carnaval fora de época com gigantes do axé

Festival celebra 40 anos do axé com grandes nomes

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

19/11/2025 - 22:11 h
Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025
Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025 -

A contagem regressiva chegou ao fim. A partir desta quarta-feira, 20, a Costa do Sauípe se transforma em um dos maiores palcos da música baiana com a segunda edição do Sauípe Weekend.

Durante três dias: 20, 21 e 22 de novembro, o paraíso do litoral norte da Bahia vira um carnaval fora de época, reunindo ícones do axé e da música baiana em meio a praias cristalinas, natureza preservada e a energia que só a Bahia tem.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nesta edição especial, que celebra os 40 anos da Axé Music, o festival traz uma programação que une gerações e valoriza a história do gênero. Sobem ao palco e ao trio pranchão nomes como Saulo, Timbalada, Tomate, Jau, Banda Eva, Psirico, Filhos de Jorge, Alexandre Peixe e É o Tchan.

Leia Também:

Capão in Blues 2025: veja datas, horários e programação completa
Chargista de A TARDE, Cau Gomez é indicado a Prêmio Multishow
Festival em Salvador anuncia Rachel Reis, Jau e mais artistas de peso

Os pacotes completos (hospedagem + acesso às festas) estão à venda no site oficial da Costa do Sauípe, com condições e promoções conforme o tipo de acomodação escolhida; o complexo informa opções de parcelamento e descontos para pagamento à vista.

A festa de sexta-feira (21/11) é exclusiva para hóspedes e convidados do resort, enquanto ingressos avulsos para quinta (20/11) e sábado (22/11) estão sendo comercializados pela Ticket Maker.

Segundo a plataforma, os ingressos avulsos seguem em diferentes modalidades: valores promocionais de R$ 160 (+ taxa) (oferta pontual/Black Friday) e valores regulares de R$ 200 (+ taxa) por dia (valor da entrada/abadá). Verifique disponibilidade e taxa de serviço no momento da compra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

sauípe weekend

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025
Play

"Respeita": Ivete chega a show em Salvador com camisa do Vitória

Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025
Play

Gilberto Gil se emociona com homenagem de Geraldo Azevedo; vídeo

Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Paraíso baiano vai ferver no Sauípe Weekend 2025
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

x