Chargista de A TARDE, Cau Gomez é indicado a Prêmio Multishow

O artista visual e chargista do jornal A TARDE, Cau Gomez, celebra mais um momento marcante da carreira. Ele está entre os indicados ao Prêmio Multishow 2025, graças ao trabalho de ilustração e concept art do novo disco da banda BaianaSystem, 'O Mundo Dá Voltas', nomeado na categoria Capa do Ano.

A indicação é mais uma conquista de Cau em meio a sua trajetória de décadas dedicadas à linguagem visual, além de reafirmar a força da Bahia no campo das artes gráficas e musicais. No álbum, que venceu recentemente o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, Cau assina a criação artística em parceria com o diretor de arte Filipe Cartaxo e com o cantor e compositor Russo Passapusso, vocalista do grupo

O resultado é uma estética vibrante, política e carregada de simbologias, características marcantes do universo do BaianaSystem e também da própria assinatura de Cau.

A votação está aberta no site do Gshow. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 9 dezembro, com transmissão simultânea pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

O nascimento do peão-coração

Cau descreve a colaboração com o Baiana como um divisor de águas. Segundo ele, o convite foi “um presente gigante”:

“O BaianaSystem é isso: América, África, essa conexão ancestral que une vários ritmos com uma poética única. Esse convite se tornou uma imensidão para mim, porque eu nunca imaginei ver meu trabalho circulando no carnaval. É um choque que eu ainda não consigo dimensionar".

O artista lembra o impacto de ver uma ilustração sua tomando a cidade durante o último carnaval. “Colocaram uma imagem que eu criei e transformaram em 3D, cobrindo toda a lona do trio elétrico. Isso é inesquecível".

Cau destaca ainda a força criativa de Russo Passapusso. “O Russo, para mim, é um dínamo. Um cara que consegue arrebanhar vários artistas, criar conexões e trazer a rua para dentro da arte".

Diretor de arte do projeto, Filipe Cartaxo explica o raciocínio conceitual por trás da capa, e como ela dialoga com a obra anterior da banda.

“A capa de O Mundo Dá Voltas parte do caminho aberto por O Futuro Não Demora. Em termos de formato, simbologia e distribuição, há uma continuidade. O disco também nasce dessa ideia de legado, de museu, de objetos que carregam tempo".

Ele lembra que essa construção estética incorpora referências às viagens de Russo, inclusive a passagem pelo Museu do Ouro, na Colômbia: “Essas viagens influenciaram diretamente os símbolos e desenhos. A gente pensou muito nessa lógica de museologia: pegar algo do agora e projetar para outro tempo".

Já Cau diz que o símbolo central da capa tem um gostinho da infância. “O início era um porta-retrato da família brasileira. Depois veio a ideia do Batuquerê, um ser pesquisado por Russo. Mas quando escutei O Mundo Dá Voltas, me veio o peão, uma brincadeira de infância, algo da terra. E naquele momento pessoal de muito sentimento, juntei o peão ao coração".

Segundo Cartaxo, a entrada de Cau Gomez no projeto foi fundamental para transformar o tempo em traço. "O BaianaSystem sempre trabalha nessa nostalgia do futuro, falar de um futuro que o passado ainda não alcançou. Cau desenhava em tempo real, traduzia rapidamente tudo o que estava acontecendo. Ele tem uma visão simbólica muito apurada. Quando criou o coração-peão, sintetizou coisas que estavam nas nossas cabeças. É um talento absurdo", elogiou.

Se vai ganhar ou não o prêmio, a dupla ainda não sabe, mas Cau já tem um plano certo para celebrar. Afinal, motivo é o que não falta. “Meu próximo plano agora é comprar uma vitrola para tocar esse vinil", compartilhou.

A força dos baianos entre os indicados

Além da banda, a Bahia comparece em peso com outros nomes entre os indicados em diversas categorias. Confira:

Luedji Luna – indicada com Um Mar Para Cada Um (Álbum do Ano) e em Apocalipse (MPB do Ano).

Gilberto Gil – disputa Artista do Ano e também está no concorrido Show do Ano com “Tempo Rei”.

BaianaSystem – indicado a Álbum do Ano com O Mundo Dá Voltas, além de Capa do Ano (com arte de Cau Gomez).

Caetano Veloso e Maria Bethânia – em MPB do Ano com Fé (ao vivo) e também indicados ao Grammy Awards 2026.

Ivete Sangalo – duas indicações em Axé e Pagodão do Ano: Energia de Gostosa e O Verão Bateu em Minha Porta.

Léo Santana – forte presença na categoria, com Desliza (com Melody), Hoje Eu Vou Te Usar e Surra de Toma.

O Kannalha – indicado com O Baiano Tem o Molho.

Simone Mendes – aparece em Sertanejo do Ano e no hit P do Pecado, indicado a Clipe do Ano.

Josyara – indicada na categoria Revelação do Ano: Brasil (Nordeste).

J Eskine – presença dupla no Arrocha do Ano, com Mãe Solteira e Resenha do Arrocha.