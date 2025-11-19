Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CELEBRAÇÃO

Chargista de A TARDE, Cau Gomez é indicado a Prêmio Multishow

Artista foi nomeado por trabalho com o BaianaSystem

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

19/11/2025 - 20:01 h
Cau Gomez celebra mais um momento marcante da carreira
Cau Gomez celebra mais um momento marcante da carreira -

O artista visual e chargista do jornal A TARDE, Cau Gomez, celebra mais um momento marcante da carreira. Ele está entre os indicados ao Prêmio Multishow 2025, graças ao trabalho de ilustração e concept art do novo disco da banda BaianaSystem, 'O Mundo Dá Voltas', nomeado na categoria Capa do Ano.

A indicação é mais uma conquista de Cau em meio a sua trajetória de décadas dedicadas à linguagem visual, além de reafirmar a força da Bahia no campo das artes gráficas e musicais. No álbum, que venceu recentemente o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, Cau assina a criação artística em parceria com o diretor de arte Filipe Cartaxo e com o cantor e compositor Russo Passapusso, vocalista do grupo

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O resultado é uma estética vibrante, política e carregada de simbologias, características marcantes do universo do BaianaSystem e também da própria assinatura de Cau.

A votação está aberta no site do Gshow. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 9 dezembro, com transmissão simultânea pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

O nascimento do peão-coração

Capa de 'O Mundo Dá Voltas'
Capa de 'O Mundo Dá Voltas' | Foto: Divulgação

Cau descreve a colaboração com o Baiana como um divisor de águas. Segundo ele, o convite foi “um presente gigante”:

“O BaianaSystem é isso: América, África, essa conexão ancestral que une vários ritmos com uma poética única. Esse convite se tornou uma imensidão para mim, porque eu nunca imaginei ver meu trabalho circulando no carnaval. É um choque que eu ainda não consigo dimensionar".

O artista lembra o impacto de ver uma ilustração sua tomando a cidade durante o último carnaval. “Colocaram uma imagem que eu criei e transformaram em 3D, cobrindo toda a lona do trio elétrico. Isso é inesquecível".

Cau destaca ainda a força criativa de Russo Passapusso. “O Russo, para mim, é um dínamo. Um cara que consegue arrebanhar vários artistas, criar conexões e trazer a rua para dentro da arte".

Diretor de arte do projeto, Filipe Cartaxo explica o raciocínio conceitual por trás da capa, e como ela dialoga com a obra anterior da banda.

“A capa de O Mundo Dá Voltas parte do caminho aberto por O Futuro Não Demora. Em termos de formato, simbologia e distribuição, há uma continuidade. O disco também nasce dessa ideia de legado, de museu, de objetos que carregam tempo".

Ele lembra que essa construção estética incorpora referências às viagens de Russo, inclusive a passagem pelo Museu do Ouro, na Colômbia: “Essas viagens influenciaram diretamente os símbolos e desenhos. A gente pensou muito nessa lógica de museologia: pegar algo do agora e projetar para outro tempo".

Leia Também:

Festival em Salvador anuncia Rachel Reis, Jau e mais artistas de peso
Capão in Blues 2025: veja datas, horários e programação completa
Empresa que acolheu Silvânia Aquino já faturou milhões na Bahia

Já Cau diz que o símbolo central da capa tem um gostinho da infância. “O início era um porta-retrato da família brasileira. Depois veio a ideia do Batuquerê, um ser pesquisado por Russo. Mas quando escutei O Mundo Dá Voltas, me veio o peão, uma brincadeira de infância, algo da terra. E naquele momento pessoal de muito sentimento, juntei o peão ao coração".

Segundo Cartaxo, a entrada de Cau Gomez no projeto foi fundamental para transformar o tempo em traço. "O BaianaSystem sempre trabalha nessa nostalgia do futuro, falar de um futuro que o passado ainda não alcançou. Cau desenhava em tempo real, traduzia rapidamente tudo o que estava acontecendo. Ele tem uma visão simbólica muito apurada. Quando criou o coração-peão, sintetizou coisas que estavam nas nossas cabeças. É um talento absurdo", elogiou.

Se vai ganhar ou não o prêmio, a dupla ainda não sabe, mas Cau já tem um plano certo para celebrar. Afinal, motivo é o que não falta. “Meu próximo plano agora é comprar uma vitrola para tocar esse vinil", compartilhou.

A força dos baianos entre os indicados

Além da banda, a Bahia comparece em peso com outros nomes entre os indicados em diversas categorias. Confira:

Luedji Luna – indicada com Um Mar Para Cada Um (Álbum do Ano) e em Apocalipse (MPB do Ano).

Gilberto Gil – disputa Artista do Ano e também está no concorrido Show do Ano com “Tempo Rei”.

BaianaSystem – indicado a Álbum do Ano com O Mundo Dá Voltas, além de Capa do Ano (com arte de Cau Gomez).

Caetano Veloso e Maria Bethânia – em MPB do Ano com Fé (ao vivo) e também indicados ao Grammy Awards 2026.

Ivete Sangalo – duas indicações em Axé e Pagodão do Ano: Energia de Gostosa e O Verão Bateu em Minha Porta.

Léo Santana – forte presença na categoria, com Desliza (com Melody), Hoje Eu Vou Te Usar e Surra de Toma.

O Kannalha – indicado com O Baiano Tem o Molho.

Simone Mendes – aparece em Sertanejo do Ano e no hit P do Pecado, indicado a Clipe do Ano.

Josyara – indicada na categoria Revelação do Ano: Brasil (Nordeste).

J Eskine – presença dupla no Arrocha do Ano, com Mãe Solteira e Resenha do Arrocha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baianasystem cau gomez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cau Gomez celebra mais um momento marcante da carreira
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Cau Gomez celebra mais um momento marcante da carreira
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Cau Gomez celebra mais um momento marcante da carreira
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Cau Gomez celebra mais um momento marcante da carreira
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x