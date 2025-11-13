Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEJA LISTA COMPLETA

BaianaSystem e Luedji Luna vencem prêmios no Grammy Latino

Baianos venceram premiação mundial nesta quinta-feira, 13

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

13/11/2025 - 17:59 h | Atualizada em 14/11/2025 - 17:47
BaianaSystem venceu premiação
BaianaSystem venceu premiação -

Os vencedores do Grammy Latino 2025 foram anunciados nesta quinta-feira, 13, diretamente de Las Vegas (EUA). O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, teve forte presença brasileira, com destaque para a banda BaianaSystem, que venceu o prêmio de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.

Outra baiana que levou a melhor foi Luedji Luna na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira com o disco “Um Mar Pra Cada Um”, lançado em maio deste ano.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mas a noite foi mesmo de Liniker, soteropolitana de coração e reconhecida em março pela Câmara de Salvador. Indicada em sete categorias, incluindo as principais da premiação: Álbum do Ano, com Caju; Gravação do Ano, com Ao Teu Lado; e Canção do Ano, com Veludo Marrom, a artista se consagrou como a maior vencedora brasileira do Grammy, levando para casa os títulos de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Liniker se consagrou como a maior vencedora brasileira do Grammy
Liniker se consagrou como a maior vencedora brasileira do Grammy | Foto: AFP

Entre os demais artistas nacionais que também brilharam na cerimônia estão Ana Castela, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, e os ícones Alcione, Zeca Pagodinho e Mart’nália, que disputaram o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode.

Leia Também:

Bahia no Grammy Latino: estado já brilhou em maior prêmio da indústria
Rock à moda baiana: Dorea homenageia Neil Young em show especial
Por que algumas pessoas não gostam de música? Ciência explica motivo

Confira a lista completa de vencedores do Grammy 2025

Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa

O Mundo Dá Voltas – Baianasystem – VENCEDOR
Big Buraco – Jadsa
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone
Colinho – Maria Beraldo
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga

Imagem ilustrativa da imagem BaianaSystem e Luedji Luna vencem prêmios no Grammy Latino
| Foto: AFP

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Portuguesa Brasileira

Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna - VENCEDOR
Pique – Dora Morelenbaum
Divina Casca – Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Sentido – 5 A Seco

Melhor Música para Mídias Visuais

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla – VENCEDOR
Cien Años De Soledad – Camilo Sanabria
In The Summers – Eduardo Cabra
Cada Minuto Cuenta – Pedro Osuna
El Eternauta – Federico Jusid

Melhor Álbum de Música Sertaneja

José & Durval – Chitãozinho & Xororó – VENCEDOR
Let's Go Rodeo – Ana Castela
Do Velho Testamento – Tierry
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
Obrigado Deus – Léo Foguete

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

Tetas – Ca7riel &amp; Paco Amoroso – VENCEDOR
EL CLúB – Bad Bunny
Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) – Bk'
Cura Pa Mi Alma – Vera Grv

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso – VENCEDOR
Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari
Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares – VENCEDOR
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi
A Maior Honra – Julliany Souza
Razão Da Esperança – Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores? – Resgate

Gravação do Ano

Baile inolvidable – Bad Bunny
El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
DtMF – Bad Bunny
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz - VENCEDOR
Lara – Zoe Gotusso
Ao teu lado – Liniker
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Álbum do Ano

Cosa nuestra – Rauw Alejandro
Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces – Gloria Estefan
Puñito de Yocahú – Vicente García
Caju – Liniker
al romper la burbuja – Joaquina
Palabra de to’s (seca) – Carín León
En las nubes - con mis panas – Elena Rose
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny - VENCEDOR
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Canção do Ano

Si antes te hubiera conocido – Karol G - VENCEDOR
DtMF – Bad Bunny
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Baile inolvidable – Bad Bunny
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
Veludo marrom – Liniker
Otra noche de llorar – Mon Laferte
Bogotá – Andrés Cepeda
El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

A baiana Luedji Luna
A baiana Luedji Luna | Foto: AFP

Melhor Artista Revelação

Ruzzi
Alleh
Isadora
Camila Guevara
Sued Nunes
Paloma Morphy - VENCEDOR
Annasofia
Alex Luna
Yerai Cortés
Juliane Gamboa

Melhor Álbum de Música Urbana

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - VENCEDOR
Elyte – Yandel
Naiki – Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho
Underwater – Fariana

Melhor Álbum Instrumental

Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv – VENCEDOR
Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
Havana Meets Harlem – Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Ida e Volta – Yamandu Costa
Saga – Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Melhor Álbum de Jazz Latino

Golden City – Miguel Zenón
Cuba And Beyond – Chucho Valdés, Royal Quartet
Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
La Fleur de Cayenne – Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
Hamilton de Holanda Trio Live in NYC – Hamilton de Holanda - VENCEDOR

Melhor Álbum de Música Infantil

Buscapié – Luis Pescetti, Juan Quintero
Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande - VENCEDOR
Aventuras de Caramelo – Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis – Palavra Cantada
Jirafas – Rita Rosa

Compositor do Ano

Ale Zéguer
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Edgar Barrera - VENCEDOR

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
Caju – Liniker - VENCEDOR
Fugacidade – Janeiro
Coisas Naturais – Marina Sena
No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
Caju – Liniker - VENCEDOR
Barbie – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Demoro A Dormir – Djonga Featuring Milton Nascimento
Só Quero Ver – BK’ & Evinha

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho
Pagode Da Mart'nália – Mart'nália
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto - VENCEDOR
Alcione – Alcione

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - VENCEDOR
Casa Coração – Joyce Alane
Universo De Paixão – Natascha Falcão
Transespacial – Fitti
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané

Melhor Canção em Língua Portuguesa

Um Vento Passou (Para Paul Simon) – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
Veludo Marrom – Liniker - VENCEDOR
Ouro De Tolo – Marina Sena
Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
Transe – Zé Ibarra

Melhor Álbum de Música Alternativa

PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso - VENCEDOR
Bodhiria - Judeline
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
DAISY - Rusowsky

Melhor Álbum Pop/Rock

Vándalos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
Ya Es Mañana - Morat - VENCEDOR
R - RENEE

Melhor Canção Alternativa

El Ritmo - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
Joropo - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)
(Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
#Tetas - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso) - VENCEDOR

Melhor Álbum Pop Contemporâneo

Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz - VENCEDOR

Melhor Interpretação Reggaeton

Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny - VENCEDOR
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

Melhor Canção Rap/Hip Hop

El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno - VENCEDOR
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel

Melhor Álbum Pop Tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda - VENCEDOR
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía

Melhor Canção Pop

Bogotá - Andrés Cepeda
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso - VENCEDOR
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

Bodhiria – Judeline
Caju – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade - VENCEDOR
Enquanto Os Distraídos Amam – Pedro Emílio
Love Cole Porter – Antonio Adolfo

Produtor do Ano

Rafa Arcaute, Federico Vindver - VENCEDOR/EMPATE
Edgar Barrera
Nico Cotton - VENCEDOR/EMPATE
Andres Torres, Mauricio Rengifo
Matheus Stürmer

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Baianasystem grammy Grammy Latino Grammy Latino 2025 Liniker Luedji Luna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BaianaSystem venceu premiação
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

BaianaSystem venceu premiação
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

BaianaSystem venceu premiação
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

BaianaSystem venceu premiação
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

x