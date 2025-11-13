VEJA LISTA COMPLETA
BaianaSystem e Luedji Luna vencem prêmios no Grammy Latino
Baianos venceram premiação mundial nesta quinta-feira, 13
Por Bianca Carneiro
Os vencedores do Grammy Latino 2025 foram anunciados nesta quinta-feira, 13, diretamente de Las Vegas (EUA). O evento, que celebra os maiores nomes da música latina, teve forte presença brasileira, com destaque para a banda BaianaSystem, que venceu o prêmio de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa.
Outra baiana que levou a melhor foi Luedji Luna na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro-Portuguesa Brasileira com o disco “Um Mar Pra Cada Um”, lançado em maio deste ano.
Mas a noite foi mesmo de Liniker, soteropolitana de coração e reconhecida em março pela Câmara de Salvador. Indicada em sete categorias, incluindo as principais da premiação: Álbum do Ano, com Caju; Gravação do Ano, com Ao Teu Lado; e Canção do Ano, com Veludo Marrom, a artista se consagrou como a maior vencedora brasileira do Grammy, levando para casa os títulos de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa.
Entre os demais artistas nacionais que também brilharam na cerimônia estão Ana Castela, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, e os ícones Alcione, Zeca Pagodinho e Mart’nália, que disputaram o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode.
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas – Baianasystem – VENCEDOR
Big Buraco – Jadsa
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone
Colinho – Maria Beraldo
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira / Música Afro-Portuguesa Brasileira
Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna - VENCEDOR
Pique – Dora Morelenbaum
Divina Casca – Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Sentido – 5 A Seco
Melhor Música para Mídias Visuais
Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla – VENCEDOR
Cien Años De Soledad – Camilo Sanabria
In The Summers – Eduardo Cabra
Cada Minuto Cuenta – Pedro Osuna
El Eternauta – Federico Jusid
Melhor Álbum de Música Sertaneja
José & Durval – Chitãozinho & Xororó – VENCEDOR
Let's Go Rodeo – Ana Castela
Do Velho Testamento – Tierry
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
Obrigado Deus – Léo Foguete
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso – VENCEDOR
EL CLúB – Bad Bunny
Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) – Bk'
Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso – VENCEDOR
Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari
Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares – VENCEDOR
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi
A Maior Honra – Julliany Souza
Razão Da Esperança – Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores? – Resgate
Gravação do Ano
Baile inolvidable – Bad Bunny
El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
DtMF – Bad Bunny
Si antes te hubiera conocido – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz - VENCEDOR
Lara – Zoe Gotusso
Ao teu lado – Liniker
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Álbum do Ano
Cosa nuestra – Rauw Alejandro
Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces – Gloria Estefan
Puñito de Yocahú – Vicente García
Caju – Liniker
al romper la burbuja – Joaquina
Palabra de to’s (seca) – Carín León
En las nubes - con mis panas – Elena Rose
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny - VENCEDOR
Cancionera – Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Canção do Ano
Si antes te hubiera conocido – Karol G - VENCEDOR
DtMF – Bad Bunny
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Baile inolvidable – Bad Bunny
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
Veludo marrom – Liniker
Otra noche de llorar – Mon Laferte
Bogotá – Andrés Cepeda
El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
Melhor Artista Revelação
Ruzzi
Alleh
Isadora
Camila Guevara
Sued Nunes
Paloma Morphy - VENCEDOR
Annasofia
Alex Luna
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Melhor Álbum de Música Urbana
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - VENCEDOR
Elyte – Yandel
Naiki – Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho
Underwater – Fariana
Melhor Álbum Instrumental
Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv – VENCEDOR
Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
Havana Meets Harlem – Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Ida e Volta – Yamandu Costa
Saga – Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Melhor Álbum de Jazz Latino
Golden City – Miguel Zenón
Cuba And Beyond – Chucho Valdés, Royal Quartet
Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
La Fleur de Cayenne – Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
Hamilton de Holanda Trio Live in NYC – Hamilton de Holanda - VENCEDOR
Melhor Álbum de Música Infantil
Buscapié – Luis Pescetti, Juan Quintero
Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande - VENCEDOR
Aventuras de Caramelo – Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis – Palavra Cantada
Jirafas – Rita Rosa
Compositor do Ano
Ale Zéguer
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Edgar Barrera - VENCEDOR
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
Caju – Liniker - VENCEDOR
Fugacidade – Janeiro
Coisas Naturais – Marina Sena
No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
Caju – Liniker - VENCEDOR
Barbie – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Demoro A Dormir – Djonga Featuring Milton Nascimento
Só Quero Ver – BK’ & Evinha
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho
Pagode Da Mart'nália – Mart'nália
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto - VENCEDOR
Alcione – Alcione
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê - VENCEDOR
Casa Coração – Joyce Alane
Universo De Paixão – Natascha Falcão
Transespacial – Fitti
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Um Vento Passou (Para Paul Simon) – Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
Veludo Marrom – Liniker - VENCEDOR
Ouro De Tolo – Marina Sena
Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
Transe – Zé Ibarra
Melhor Álbum de Música Alternativa
PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi
Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso - VENCEDOR
Bodhiria - Judeline
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
DAISY - Rusowsky
Melhor Álbum Pop/Rock
Vándalos - Bandalos Chinos
Malhablado - Diamante Eléctrico
Malcriado - Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
Ya Es Mañana - Morat - VENCEDOR
R - RENEE
Melhor Canção Alternativa
El Ritmo - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
Joropo - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
Siento Que Merezco Más - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)
(Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
#Tetas - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso) - VENCEDOR
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz - VENCEDOR
Melhor Interpretação Reggaeton
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny - VENCEDOR
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Melhor Canção Rap/Hip Hop
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno - VENCEDOR
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel
Melhor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda - VENCEDOR
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
Melhor Canção Pop
Bogotá - Andrés Cepeda
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso - VENCEDOR
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
Bodhiria – Judeline
Caju – Liniker
Cancionera – Natalia Lafourcade - VENCEDOR
Enquanto Os Distraídos Amam – Pedro Emílio
Love Cole Porter – Antonio Adolfo
Produtor do Ano
Rafa Arcaute, Federico Vindver - VENCEDOR/EMPATE
Edgar Barrera
Nico Cotton - VENCEDOR/EMPATE
Andres Torres, Mauricio Rengifo
Matheus Stürmer
