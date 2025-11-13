Bahia no Grammy Latino: estado já brilhou em maior prêmio da indústria

Liniker é também a mais indicada dessa edição do Grammy Latino - Foto: Divulgação

A 26ª edição do Grammy Latino acontece nesta quinta-feira, 13, direto da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA). A cerimônia, que celebra os maiores nomes da música latina, será transmitida ao vivo no Brasil pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay (plano premium).

O evento é dividido em duas etapas. A primeira, a Première, ocorre no Mandalay Bay South Convention Center e será exibida nas plataformas da Academia Latina a partir das 17h (horário de Brasília).

É nessa cerimônia que a maioria das categorias é anunciada, com Tiago Iorc e Kany García como anfitriões, além da participação dos brasileiros Marina Sena, Carol Biazin e Papatinho como apresentadores de prêmios.



Já a transmissão principal contará com Liniker como uma das atrações musicais da noite. A cantora é também a brasileira mais indicada da edição, e uma das artistas com maior número de indicações no geral, concorrendo em sete categorias, incluindo três das principais: Álbum do Ano (Caju), Canção do Ano (Veludo Marrom) e Gravação do Ano (Ao Teu Lado).

Em 2022, Liniker fez história ao se tornar a primeira artista transgênero brasileira a vencer um Grammy Latino, com o álbum Indigo Borboleta Anil, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

Agora, em 2025, a expectativa é que ela não volte ao Brasil de mãos vazias. Em março deste ano, durante um show em Salvador, Liniker recebeu o título de cidadã soteropolitana, fortalecendo seu vínculo com a Bahia, estado que segue sendo um dos grandes protagonistas da música brasileira no Grammy.

Orgulho baiano no Grammy

A Bahia é celeiro de grandes talentos que já brilharam no Grammy Latino. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Xênia França e Brenno Casagrande estão entre os artistas que marcaram presença na história da premiação com indicações e vitórias.

Carlinhos Brown, cantor, compositor e produtor, acumula 12 indicações e 3 vitórias, consolidando-se como um dos nomes mais premiados da música brasileira.

Brenno Casagrande, de 30 anos, venceu o Grammy Latino de 2017 ao lado de Daniel, na categoria Melhor Álbum Sertanejo, e já soma quatro outras indicações (2019, 2021, 2023 e 2024).

Xênia França, reconhecida por sua potência vocal, conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Em Nome da Estrela.

Caetano Veloso e Gilberto Gil, ícones do tropicalismo, colecionam juntos mais de 50 indicações e 18 vitórias no Grammy Latino, reafirmando a força da Bahia como potência cultural. Além deles, nomes como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Jota.Pê também já levaram o cobiçado gramofone dourado para casa.