Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

Henrique e Juliano prestigiaram a estreia de Bia Frazzo como intérprete - Foto: Divulgação

Nem a chuva conseguiu parar a estreia de Bia Frazzo. Na noite da última segunda-feira, 11, o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, foi tomado por fãs que encararam o temporal para assistir à gravação do primeiro DVD da cantora, intitulado Tempo Certo.

O projeto marcou oficialmente o início de sua carreira como intérprete, e contou com a presença de nomes de peso do sertanejo: Henrique & Juliano e Grelo, padrinhos musicais da artista.

“No tempo certo a chuva parou, e foi exatamente assim!”, descreveu Bia, emocionada após o fim da gravação. A cantora, que subiu ao palco mesmo sob forte chuva, teve a persistência recompensada: “A persistência e a fé falaram mais alto, e a adversidade de uma chuva persistente foi vencida”.



Com a alma lavada, os artistas não esconderam a emoção. Juliano comentou que “sempre algo parece dar errado quando projetam um trabalho novo, mas na hora tudo dá certo”.

A relação entre Bia e a dupla vai além da admiração. Henrique & Juliano se encantaram com o talento da pernambucana através de suas composições, e não hesitaram em apadrinhar sua estreia.

O show gratuito, aberto ao público, começou às 17h e lotou o Largo da Mariquita. A cantora foi acompanhada por Grelo e pela dupla sertaneja, que dividiram o palco com entusiasmo visível.

Natural de Petrolina (PE), Bia mudou-se ainda criança para Salvador (BA), onde cresceu e deu os primeiros passos como compositora. Hoje, mora em Goiânia, centro do sertanejo nacional, e é reconhecida como uma das compositoras mais requisitadas do gênero.

Entre seus sucessos estão 'Vai Lá Em Casa Hoje' (Marília Mendonça), 'Palhaça' (Naiara Azevedo e Ana Castela), 'Canudinho' (Gusttavo Lima), 'Meio Termo' (Luan Santana) e 'Quase Algo' (Henrique & Juliano).

Agora, a artista assume os vocais para apresentar sua própria identidade musical. E escolheu justamente retornar à cidade que a viu crescer para marcar esse novo começo. “Voltar para a Bahia é mais do que uma escolha artística, é uma reconexão com minhas origens. Aqui foi onde tudo começou, e gravar o meu primeiro DVD neste lugar é um gesto de gratidão e de recomeço. Tudo no tempo certo”, afirma.

