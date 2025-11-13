Aos 11 anos, filho da ex-BBB Aline celebra ida ao Grammy: “Já ganhei”

Antônio Caramelo é filho do ator Igor Rickli e da cantora e ex-BBB Aline Wirley - Foto: Reprodução | Instagram

Com 11 anos, Antônio Caramelo será um dos destaques mirins da cerimônia do Grammy Latino 2025 nesta quinta-feira, 13, em Los Angeles. O filho do ator Igor Rickli e da cantora e ex-BBB Aline Wirley, tem um disco indicado ao prêmio na categoria melhor álbum infantil.

“É muito legal para mim concorrer ao Grammy, porque eu sou uma criança. Não tenho o que dizer, só a mim mesmo que eu já ganhei. Porque o importante é competir”, disse ele, em um vídeo postado em seu perfil no Instagram.

Assista ao vídeo:

Antônio Caramelo chama atenção pelos seus diversos talentos. Ele canta, compõe, toca violão, guitarra, ukulelê e está aprendendo flauta transversa. Como ator, integrou o elenco da novela ‘Família é Tudo’, exibida em 2024 na TV Globo.

Recentemente, ele comentou sobre como se sentiu quando foi indicado pelo disco ‘As Aventuras de Caramelo’. “Olha, eu não esperava isso. Porque nem sabia o que era Grammy direito. Só agora, quando vim me aprofundar nesse assunto, pensei: ‘Uau, estou realmente concorrendo a isso’. Então, é um momento especial”, disse.