Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PASSEIO NO CENTRO HISTÓRICO

Ivete Sangalo surge no Pelourinho e realiza sonho de influenciador

Cantora fez um passeio no Pelourinho na noite de quarta-feira, 12

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/11/2025 - 12:13 h
Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho
Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho -

A cantora Ivete Sangalo aproveitou a noite de quarta-feira, 12, para passear pelo Centro Histórico de Salvador. Enquanto caminhava pelo Pelourinho, a artista foi surpreendida pela dupla de influenciadores Weslei Bastos e Leonardo Marinho, criadores de conteúdos de humor nas redes sociais.

O que eles não esperavam era que a cantora aceitaria participar de uma gravação. Weslei, que também é pintor artístico, aproveitou o momento e fez uma pintura corporal de arte tribal na artista.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A ideia de gravar o conteúdo com Ivete surgiu de forma espontânea. Segundo Weslei, o convite partiu de seu parceiro de gravações, Léo Marinho, que o acompanha diariamente na produção dos vídeos. “Quando vimos Ivete, pensamos: é agora ou nunca! E ela, com toda simpatia, aceitou na hora e se divertiu com a gente”, contou o influenciador.

Leia Também:

Aos 11 anos, filho da ex-BBB Aline celebra ida ao Grammy: “Já ganhei”
Com Liniker em destaque, Brasil pode fazer história no Grammy Latino
Clima pesado e pura pressão: a saída de Silvânia da Calcinha Preta

“Foi um sonho realizado. Ter a Ivete participando do meu trabalho é algo que eu nunca imaginei. Ela é um símbolo da nossa Bahia”, completou o artista.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Pelourinho Salvador Bahia 🇧🇷 (@pelourinho_oficial)

A aparição de Ivete no Pelourinho aconteceu pouco tempo depois de a cantora levar o astro internacional Shawn Mendes para um passeio musical ao lado de Carlinhos Brown, também em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ivete Sangalo pelourinho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

x