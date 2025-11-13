Ivete Sangalo surge no Pelourinho e realiza sonho de influenciador

Ivete Sangalo fez um passeio no Pelourinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Ivete Sangalo aproveitou a noite de quarta-feira, 12, para passear pelo Centro Histórico de Salvador. Enquanto caminhava pelo Pelourinho, a artista foi surpreendida pela dupla de influenciadores Weslei Bastos e Leonardo Marinho, criadores de conteúdos de humor nas redes sociais.

O que eles não esperavam era que a cantora aceitaria participar de uma gravação. Weslei, que também é pintor artístico, aproveitou o momento e fez uma pintura corporal de arte tribal na artista.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ideia de gravar o conteúdo com Ivete surgiu de forma espontânea. Segundo Weslei, o convite partiu de seu parceiro de gravações, Léo Marinho, que o acompanha diariamente na produção dos vídeos. “Quando vimos Ivete, pensamos: é agora ou nunca! E ela, com toda simpatia, aceitou na hora e se divertiu com a gente”, contou o influenciador.

“Foi um sonho realizado. Ter a Ivete participando do meu trabalho é algo que eu nunca imaginei. Ela é um símbolo da nossa Bahia”, completou o artista.

A aparição de Ivete no Pelourinho aconteceu pouco tempo depois de a cantora levar o astro internacional Shawn Mendes para um passeio musical ao lado de Carlinhos Brown, também em Salvador.