Clima pesado e pura pressão: a saída de Silvânia da Calcinha Preta

Os fãs da Calcinha Preta foram pegos de surpresa com a notícia da saída de Silvânia Aquino da banda. A vocalista anunciou o seu desligamento em uma publicação nas redes sociais na última segunda-feira, 10.

Depois disso, os fãs passaram a especular o que poderia ter motivado a saída da artista. Segundo a coluna Oxente, Rio!, do Extra, o clima estava pesado nos bastidores do último show de Silvânia com a Calcinha Preta no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu no sábado, 1, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca.

O rumor que circulava na entrada dos camarins era o de que Silvânia e O’hara Ravick, também vocalista do grupo, não estavam se entendendo. Por isso, cada uma ficou no seu camarim e as duas não estavam se falando, conforme pessoas próximas à produção. De acordo com a coluna, a convivência não estava sendo fácil dentro da banda.

No dia da apresentação, a imprensa esperou cerca de duas horas para ser recebida pela banda, mas o grupo não falou com os profissionais. A coluna aponta que os empresários mostravam tensão o tempo inteiro e que o ambiente nos bastidores era de pura pressão.

Mesmo com atraso e com o clima tenso nos bastidores, o show não decepcionou. O Festival Atemporal reuniu ex-integrantes e celebrou a trajetória da banda com mais de 6 mil ingressos vendidos. A apresentação marcou a despedida de Silvânia Aquino.

A despedida

Em nota divulgada nas redes sociais, a ex-vocalista da banda falou sobre o seu amor ao grupo e garante que “a história não para por aqui”. “A Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão”, diz um trecho da nota.

O comunicado não detalha o motivo da saída de Silvânia do grupo. “No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!”, finalizou.

Trajetória

Silvânia entrou no Calcinha Preta em 2000. Ela deixou a banda em 2016 para se dedicar a projetos pessoais e voltou ao cargo em 2018. Já O’hara passou a integrar o grupo em 2023. Ela foi escolhida para substituir Paulinha Abelha, que morreu um ano antes. O CP segue com ela, Daniel Diau e Bell Oliver.