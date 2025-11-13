Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO

Clima pesado e pura pressão: a saída de Silvânia da Calcinha Preta

Silvânia Aquino anunciou a sua saída da banda na segunda-feira, 10

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/11/2025 - 6:56 h
Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta
Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta -

Os fãs da Calcinha Preta foram pegos de surpresa com a notícia da saída de Silvânia Aquino da banda. A vocalista anunciou o seu desligamento em uma publicação nas redes sociais na última segunda-feira, 10.

Depois disso, os fãs passaram a especular o que poderia ter motivado a saída da artista. Segundo a coluna Oxente, Rio!, do Extra, o clima estava pesado nos bastidores do último show de Silvânia com a Calcinha Preta no Rio de Janeiro. A apresentação aconteceu no sábado, 1, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Briga nos bastidores: por que Silvânia Aquino saiu da Calcinha Preta?
Ex-Calcinha Preta faz apelo a Silvânia após cantora sair da banda
Após polêmica, Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

O rumor que circulava na entrada dos camarins era o de que Silvânia e O’hara Ravick, também vocalista do grupo, não estavam se entendendo. Por isso, cada uma ficou no seu camarim e as duas não estavam se falando, conforme pessoas próximas à produção. De acordo com a coluna, a convivência não estava sendo fácil dentro da banda.

No dia da apresentação, a imprensa esperou cerca de duas horas para ser recebida pela banda, mas o grupo não falou com os profissionais. A coluna aponta que os empresários mostravam tensão o tempo inteiro e que o ambiente nos bastidores era de pura pressão.

Mesmo com atraso e com o clima tenso nos bastidores, o show não decepcionou. O Festival Atemporal reuniu ex-integrantes e celebrou a trajetória da banda com mais de 6 mil ingressos vendidos. A apresentação marcou a despedida de Silvânia Aquino.

A despedida

Em nota divulgada nas redes sociais, a ex-vocalista da banda falou sobre o seu amor ao grupo e garante que “a história não para por aqui”. “A Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão”, diz um trecho da nota.

O comunicado não detalha o motivo da saída de Silvânia do grupo. “No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!”, finalizou.

Trajetória

Silvânia entrou no Calcinha Preta em 2000. Ela deixou a banda em 2016 para se dedicar a projetos pessoais e voltou ao cargo em 2018. Já O’hara passou a integrar o grupo em 2023. Ela foi escolhida para substituir Paulinha Abelha, que morreu um ano antes. O CP segue com ela, Daniel Diau e Bell Oliver.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calcinha preta Silvânia Aquino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta
Play

Léo Santana de graça: confira detalhes do show do Gigante em Salvador

Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta
Play

Henrique & Juliano apadrinham estreia de Bia Frazzo em Salvador

Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Silvânia Aquino não faz mais parte da banda Calcinha Preta
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

x