Briga nos bastidores: por que Silvânia Aquino saiu da Calcinha Preta?

Silvânia anunciou a saída da banda Calcinha Preta na segunda-feira 10 - Foto: Brenda Lima | Divulgação

A saída de Silvânia Aquino da banda Calcinha Preta pegou o público de surpresa na segunda-feira, 10. Depois do anúncio feito pela vocalista nas redes sociais, os fãs passaram a se questionar o que teria motivado o desligamento da cantora.

Um dos motivos apontados foi um desentendimento de Aquino com O’hara, outra vocalista do grupo. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, O’hara e Silvânia teriam brigado nos bastidores. Silvânia chegou a se ausentar de apresentações do grupo.

Pessoas próximas ao grupo afirmaram à colunista que, após uma briga feia, as duas deixaram de se falar e até mesmo evitaram posar juntas para fotos.

A despedida

Em nota divulgada nas redes sociais, a ex-vocalista da banda falou sobre o seu amor ao grupo e garante que “a história não para por aqui”. “A Silvânia Aquino de vocês é assim: verdadeira, emotiva e convicta de suas ações. Durante todos esses anos, a Banda Calcinha Preta foi a minha casa, o lugar onde cresci como artista. E essa história eu carregarei comigo para sempre, com o maior respeito e gratidão”, diz um trecho da nota.

O comunicado não detalha o motivo da saída de Silvânia do grupo. “No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, com cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!”, finalizou.

Leia a nota na íntegra:

Trajetória

Silvânia entrou no Calcinha Preta em 2000. Ela deixou a banda em 2016 para se dedicar a projetos pessoais e voltou ao cargo em 2018. Já O’hara passou a integrar o grupo em 2023. Ela foi escolhida para substituir Paulinha Abelha, que morreu um ano antes. O CP segue com ela, Daniel Diau e Bell Oliver.