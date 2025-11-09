CLIMÃO
Vocalistas da Calcinha Preta brigam e climão domina bastidores
As cantoras têm evitado encontros fora dos palcos
Por Franciely Gomes
O clima não está nada bom nos bastidores da banda Calcinha Preta. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as cantoras Silvânia Aquino, e O’hara Ravick, vocalistas do grupo, protagonizaram uma confusão.
Fontes revelaram que as moças andam se estranhando fora dos palcos. Elas discutiram de forma séria e não se falam mais, evitando até mesmo posar juntas em registros que envolvem a banda.
Vale lembrar que O’hara chegou a Calcinha Preta em 2023, como substituta da cantora Paulinha Abelha, que faleceu de forma repentina em 2022, devido a um problema de insuficiência renal.
Ausência de Silvânia
O climão entre as integrantes da banda de forró foi percebido pelos fãs, após Silvânia se ausentar de dois shows realizados nas cidades de Itinga (MA) e Massaranduba (PB), sem nenhuma justificativa por parte dela ou da equipe.
Indignados, os admiradores passaram a questionar o motivo do sumiço da cantora. De acordo com o perfil ‘O Garoto das News’, a ausência dela ocorreu após uma decisão direta do empresário, Diassis Marques.
Apesar da informação não ter sido confirmada pelos envolvidos, internautas passaram a cobrar respostas e criticaram a postura do rapaz. “A alma da banda, a entrega e a essência sempre foram de Silvânia Aquino. Nem o senhor acredita que a ausência dela não faz falta”, disparou um.
